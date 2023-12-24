 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Altay, Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Altay, Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Altay, evinde konuk ettiği Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Altay'ın gollerini Marco Paixao ve Deniz Kadah attı.

Altay, Keçiörengücü\'nü 2-1 mağlup etti
24.12.2023 - 21:17,  Güncelleme: 21:27
Abone Ol

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Ali Yılmaz, Ali Uğurtan Demirtaş, Mehmet Pekmezci

Altay: Ozan Evrim Özenç, Sefa Özdemir, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü (Dk. 90+3 Kuban Altunbudak), Salih Sarıkaya, Paixao (Dk. 90+3 Murat Uluç), Mehmet Gündüz (Dk. 89 Onur Efe), İbrahim Öztürk, Deniz Kadah (Dk. 84 Arda Gezer), Özgür Özkaya

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Erkam Develi, Ariyibi, Şahverdi Çetin (Dk. 62 Orhan Nahırcı), Melih İnan, Bardhi, Camara (Dk. 75 Dembele), Arda Hilmi Şengül, Erkam Reşmen, Koray Kılınç,

Goller: Dk. 43 Koray Kılınç (Ankara Keçiörengücü), Dk. 68 Paixao (Penaltıdan), Dk. 73 Deniz Kadah (Altay)

Sarı Kartlar: Dk. 50 Ceyhun Gülselam, Dk. 63 Deniz Kadah (Altay), Dk. 54 Muharrem Cinan, Dk. 60 Erkam Develi, Dk. 67 Melih İnan, Dk. 79 Orhan Nahırcı (Ankara Keçiörengücü)

İzmir (AA) - Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Altay, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yendi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Deniz Kadah, Trendyol, Altay, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay, Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti - Son Dakika


21:49
İrfan Can Kahveci'den Fred itirafı: Yerini dolduramadım İrfan Can Kahveci'den Fred itirafı: Yerini dolduramadım
21:18
Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu
20:45
Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı
20:37
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki
20:11
Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili, sporcu çocuklara taciz suçlamasıyla tutuklandı Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili, sporcu çocuklara taciz suçlamasıyla tutuklandı
20:02
Yapılan faul sayısı ''Yok artık'' dedirtecek cinsten! Dev derbide gol dışında her şey oldu Yapılan faul sayısı ''Yok artık'' dedirtecek cinsten! Dev derbide gol dışında her şey oldu
19:29
Akdeniz'de 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Akdeniz'de 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19:03
Demir çubuklarla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti Demir çubuklarla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti

Son Dakika
21:49 İrfan Can Kahveci'den Fred itirafı: Yerini dolduramadım
21:18 Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu
20:45 Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı
20:37 CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki
20:11 Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili, sporcu çocuklara taciz suçlamasıyla tutuklandı
20:02 Yapılan faul sayısı ''Yok artık'' dedirtecek cinsten! Dev derbide gol dışında her şey oldu
19:29 Akdeniz'de 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19:03 Demir çubuklarla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti
18:47 Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar
18:22 Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 22:17:48. #1.11#
SON DAKİKA: Altay, Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement