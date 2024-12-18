Altay, Kırklarelispor ile Tarihinin En Zorlu Maçlarından Birine Çıkıyor - Son Dakika
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Spor

Altay, Kırklarelispor ile Tarihinin En Zorlu Maçlarından Birine Çıkıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Kırklarelispor'a konuk olacak Altay, şimdiye dek rakibiyle oynadığı 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alırken, bu kez zafer hedefliyor.

18.12.2024 11:13
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son haftasında Kırklarelispor'a konuk olacak Altay, rakibiyle şimdiye kadar oynadığı 7 maçta sadece 1 kez sahadan galibiyetle ayrılabildi. Trakya temsilcisi ile ilk kez 2012-13 sezonunda 2'nci Lig'de karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, İzmir'de oynanan maçtan 1-1 beraberlikle ayrılırken, deplasmandaki randevuyu 2-1 kazandı. Halen Altay forması giyen 43 yaşındaki Murat Uluç, bu karşılaşmada kırmızı kart gördü. Altay, 17 Şubat 2013'te galip geldiği bu müsabakanın ardından çıktığı 5 maçta Kırklarelispor'a üstünlük kuramadı.

İki takım aynı ligde 2014-15'te Kırklareli'de 1-1, İzmir'de 0-0 berabere kaldı. O sezon Altay 3'üncü Lig'e düşerken, iki kulübün yolu 2017-18'de bir kez daha 2'nci Lig'de kesişti. Altay, 2'nci Lig'de şampiyon olduğu bu dönemde de rakibine diş geçiremedi. Deplasmanda oynanan maçı 5-3 kaybeden İzmir temsilcisi taraftarı önünde rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar son olarak geçen sezon 6 Aralık 2023'te kupada karşılaştığı Kırklarelispor'a evinde 3-2 yenildi. Altay, 2011'den bu yana 2'nci Lig'de mücadele eden Kırklarelispor'u bu kez mağlup etmeyi hedefliyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altay, Kırklarelispor ile Tarihinin En Zorlu Maçlarından Birine Çıkıyor - Son Dakika

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