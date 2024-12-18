Altay, Kırklarelispor'u Yenip Moral Arıyor - Son Dakika
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Altay, Kırklarelispor'u Yenip Moral Arıyor

Altay, Kırklarelispor\'u Yenip Moral Arıyor

Altay, devre arası öncesi Kırklarelispor'u yenerek kötü gidişatı sonlandırmayı hedefliyor.

18.12.2024 12:24
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Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Kırklarelispor'u mağlup ederek devreye mutlu girmek istiyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son haftalarda yeniden düşüşe geçen Altay, tekrar bir çıkış yolu arıyor. Sezona 1 galibiyet, 1 beraberlikle başlayan İzmir ekibi, daha sonra 10 maçta galibiyete hasret kalarak 9 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu kötü süreçten çıkmak için yoğun bir çaba sarfa eden Teknik Direktör Gökhan Karaaslan ve öğrencileri, daha sonra arka arkaya oynadığı 2 maçından da 3 puan alarak rahat bir nefes almayı başardı.

Siyah-beyazlı ekip, tam galibiyet serisi yaşadığı bu süreçte Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Ulusal Kulüp Lisansı'nı almaya hak kazanamadığı için 3 puan silme cezasına çarptırılınca işler tekrar tersine döndü. Ligde 8 puanla 17. sırada bulunan Altay, son 2 haftada 2 mağlubiyet alarak tekrar düşüşe geçti. İzmir ekibi, ilk devrenin son maçında 22 Aralık Pazar günü Kırklarelispor'u deplasmanda mağlup ederek devre arasına mutlu girmek istiyor.

Altay'da sakatlığını atlatan Özgür Özkaya şans verilmesi halinde Kırklarelispor maçında forma giyebilecek. Kart cezası biten Onur Efe de maç kadrosunda yerini alacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Altay, Kırklarelispor'u Yenip Moral Arıyor - Son Dakika

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