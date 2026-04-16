Altay, Kümede Kalma Maçına Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altay, Kümede Kalma Maçına Çıkıyor

Altay, Kümede Kalma Maçına Çıkıyor
16.04.2026 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altay, Afyonspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Kümede kalmak için 1 puan yeterli.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta cumartesi günü evinde Afyonspor'la kümede kalma maçına çıkacak Altay'da taraftarlar, futbolcular, yönetim ve camia kritik 90 dakikaya odaklanırken, siyah-beyazlı ekip rakibiyle şimdiye kadar oynadığı 5 maçta 1'i hükmen olmak üzere 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak üstün bir performans sergiledi. İki takım arasında 2018-19 sezonunda 1'inci Lig'de oynanan iki müsabaka 1-1'lik beraberliklerle sonuçlandı.

Geçen sezon 2'nci Lig'de Altay deplasmanda rakibini 1-0 yenerken, Afyonspor'un ligden çekilmesi nedeniyle İzmir'deki maç ev sahibi ekibin 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı. Geçen sezon küme düşen iki takım bu sezon 3'üncü Lig'de yeniden buluştu. Altay rakibini ilk yarıda deplasmanda Sefa'nın golüyle 1-0 dize getirdi. Altay son maçından 1 puan çıkarırsa kümede kalacak, Afyonspor ise bu sonuçta Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.

Kaynak: DHA

Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay, Kümede Kalma Maçına Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 12:50:43. #.0.5#
SON DAKİKA: Altay, Kümede Kalma Maçına Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.