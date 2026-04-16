Altay, Kümede Kalma Maçına Çıkıyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta cumartesi günü evinde Afyonspor'la kümede kalma maçına çıkacak Altay'da taraftarlar, futbolcular, yönetim ve camia kritik 90 dakikaya odaklanırken, siyah-beyazlı ekip rakibiyle şimdiye kadar oynadığı 5 maçta 1'i hükmen olmak üzere 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak üstün bir performans sergiledi. İki takım arasında 2018-19 sezonunda 1'inci Lig'de oynanan iki müsabaka 1-1'lik beraberliklerle sonuçlandı.

Geçen sezon 2'nci Lig'de Altay deplasmanda rakibini 1-0 yenerken, Afyonspor'un ligden çekilmesi nedeniyle İzmir'deki maç ev sahibi ekibin 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı. Geçen sezon küme düşen iki takım bu sezon 3'üncü Lig'de yeniden buluştu. Altay rakibini ilk yarıda deplasmanda Sefa'nın golüyle 1-0 dize getirdi. Altay son maçından 1 puan çıkarırsa kümede kalacak, Afyonspor ise bu sonuçta Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.