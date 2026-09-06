Altay, mali koşullar nedeniyle kadro dışı kalan kaptanlarına veda etti - Son Dakika
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Altay, mali koşullar nedeniyle kadro dışı kalan kaptanlarına veda etti

Altay, mali koşullar nedeniyle kadro dışı kalan kaptanlarına veda etti
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3'üncü Lig temsilcisi Altay, sözleşme yenilemeyen takım kaptanları Özgür Özkaya ve Ceyhun Gülselam için veda mesajı yayımladı. İki oyuncu, kulübün mali durumu nedeniyle haklarından feragat ederek takımdan ayrılma kararı aldı.

3'ÜNCÜ Lig temsilcisi Altay, sözleşme yenilemeyince boşta kalan takım kaptanları Özgür Özkaya (38) ve Ceyhun Gülselam'a (38) yazılı bir açıklamayla veda etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan veda mesajında, "Yıllardır kulübümüzde gerek saha içinde gerekse örnek kişilik ve karakterleriyle saha dışında da hizmetleri bulunan, saha içersinde eşsiz performanslarıyla büyük başarılara imza atan, ülke futbolunun ve Büyük Altay'ın güzide değerleri, takım kaptanlarımız Özgür Özkaya ve Ceyhun Gülselam'a saha içi performansları için veda zamanı." denildi.

Açıklamanın devamında, "Kulübümüzün uzun zamandır devam eden olumsuz mali koşulları sebebiyle tüm olumsuzluklara rağmen en üst seviyede mücadele eden Özgür Özkaya ve Ceyhun Gülselam gelinen noktada bu sezon için oluşacak olan haklarından takımdaki diğer arkadaşlarının lehine feragat ederek mali olarak daha iyi bir sezon geçirebilmeleri için sahadan ayrılma kararı almışlardır. Geldikleri ilk günden günümüze dek kulübümüz için yaptıkları hizmetler, kattıkları değer, karakterleri ve eşsiz performansları için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.

"BU BİR AYRILIK DEĞİL"

Açıklamaya, "Bilinmesini isteriz ki bu bir ayrılık değildir. Bu bir evrim geçirme ve kabuk değişimidir. Özgür Özkaya ve Ceyhun Gülselam büyük Altay'ın evlatlarıdır. İlerleyen dönemlerde Altay'ın evlatlarıyla yollarımız mutlaka kesişecek ve yeni hikayeleri tekrar birlikte yazacağız. Her şey için teşekkürler Büyük Altay'ın Büyük Kaptanları." sözleriyle son verildi.

ÖZGÜR VE CEYHUN DA VEDA ETTİ

Altay'da son 8 sezonda görev yapan Özgür Özkaya, "Bugün Altay formasını çıkartıyorum ama içimdeki Büyük Altay sevgisi asla çıkmayacak. Hayatımın en değerli hatıraları olarak kalacak. Hoşçakal Büyük Altay ailem, hoşçakal sevgim, saygım, yaşadıklarım, yaşayamadıklarım. Sizi hep yüreğimde taşıyacağım. Büyük Altaylı Özgür Özkaya" diye konuştu.

CEYHUN GÜLSELAM: BU ARMANIN YERİ ÖZEL KALACAK

Son 5 sezonda Altay formasını terleten Ceyhun Gülselam, "Yıllarca gururla taşıdığım bu arma için, yaşadığım her an, verdiğim her mücadele ve biriktirdiğim tüm güzel anılar için teşekkürler Büyük Altay camiası. İyi günde, kötü günde bu formanın hakkını vermek için elimden geleni yaptım. Bu arma ve Büyük Altay'ın bendeki yeri hep çok özel kalacak. Her şey için teşekkürler Büyük Altay." dedi.

Kaynak: DHA

Ceyhun Gülselam, Özgür Özkaya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay, mali koşullar nedeniyle kadro dışı kalan kaptanlarına veda etti - Son Dakika

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