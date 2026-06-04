Altay Sıkıntılı Sezonu Geride Bıraktı - Son Dakika
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Altay Sıkıntılı Sezonu Geride Bıraktı

Altay Sıkıntılı Sezonu Geride Bıraktı
04.06.2026 13:48
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Başkan Kanlı, Altay'ın zorlu sezonu ardında kalmasını ve destekçilerine teşekkür etti.

3'üncü Lig'de geçen sezonun son haftasında kümede kalmayı başaran Altay'da başkan Sinan Kanlı, kulübün 112 yıllık tarihindeki en zorlu sezonu geride bıraktığını dile getirdi. Yönetim olarak göreve geldiklerinde kulüp borcunun 1 milyar TL'ye yaklaştığını, bazı oyuncuların başka takımlara gittiğini, bazılarının ise serbest kalmak için ihtarname gönderdiğini hatırlatan Altay Başkanı Kanlı, "Sezonu kısaca özetlemek ve hafızalardan çıkmayacak şekilde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Takım neredeyse yok olmak üzereydi. Alacaklıların icraları kapıda kuyruk olmuştu. Bu ortamda ekibimle kulübe giriş yaptım. Girişimizin üzerine -60 puan cezasına sebep olacak FIFA dosyaları yağmur gibi yağmaya başladı. Bunların üzerine yetmezmiş gibi 10 futbolcumuz sadece hobi amaçlı olarak ülkemizin yasal sitelerinden bahis oynadığı için ceza aldı" dedi.

Şanssızlıkların bir türlü yakalarını bırakmadığını dile getiren Sinan Kanlı, "Kalecimiz Ozan takımdan ayrıldı. Diğer üç genç kalecimiz sakatlandı. İki tanesi ameliyat olarak sezonu kapattı. Bir tanesi sakat sakat sahaya çıktı. Fakat bizler inanmışlar ordusu olduk. Tüm problemleri çözmek için hep birlikte savaştık. Tüm futbol kamuoyu Altay'ın amatör lige düştüğünü kabul etti; ancak bizler kabul etmedik. Peki bize ne lazımdı? Para lazımdı. Tüm şartlarımızı zorladık. Tabii ki yetmedi ama ürettiğimiz kıymetli ve bereketliydi. FIFA dosyalarını çözdük, -54 puan cezasına engel olduk. Elde kalan takımımıza kendi içimizden, altyapıdan takviyeler ve kadro mühendisliği yaptık. Sportif performans lazımdı, sağ olsun futbolcularımız yaptı. Büyük Altay'ı diğerlerinden ayıran camia kulübü olmamız. Sıradan bir kulüp bu sezon bu şartlarda asla ayakta duramazdı" diye konuştu.

'HEPSİNE SONSUZ TEŞEKKÜRLER'

Altay Başkanı Sinan Kanlı, kümede kalmayı nasıl başardıklarını şu sözlerle özetledi; "Peki kimlerle başardık? Benim önderliğimde ve liderliğimde yönetim kurulumuz. Organizasyonun beyni Genel Menajerimiz Atakan Atalay. Takımımızın kaptanları ve abileri Murat Uluç, Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Deniz Kadah, Sefa Özdemir. Tabii ki sezon boyunca formamızı terleten tüm futbolcularımız. Camiamızın kıymetli büyükleri. Sayın Mahmut Özgener, Sayın Ahmet Taşpınar, Sayın Murat Bora Dülger, Sayın Ahmet Çoker, Sayın Cemil Kaya. Ayrıca İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Murat Eskici ve onun nezdinde tüm ekibi. Son olarak da içeride ve dışarıda takımın sürekli yanında olan 12'nci adam gücümüz Büyük Altay'ın büyük taraftarı. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

'ÇEBİ İLE ÖNEMLİ BİR GÖRÜŞMEMİZ OLACAK'

Altay'ı ligde tutarak kulübe çok kıymetli bir zaman kazandırdıklarını belirten başkan Kanlı, "Fakat kazanılan kıymetli zaman asla boşa harcanmamalı. Ülkemizin ve spor camiamızın kıymetli önemli ve saygıdeğer ismi Sayın Ahmet Nur Çebi ile önümüzdeki günlerde önemli bir görüşmemiz olacak. Sonrasında umuyorum ki büyük Altay için en iyisi ve en güzel olacak. Hiçbir sorun; aklın ve isteğin olduğu yerde çözümsüz kalamaz" mesajı verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altay Sıkıntılı Sezonu Geride Bıraktı - Son Dakika

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