Altay Taraftarları Ahmet Nur Çebi'yi Bekliyor

01.06.2026 13:56
Altay taraftarları, eski Beşiktaş Başkanı Çebi'yi İzmir'de karşılama hazırlıkları yapıyor.

TFF 3'üncü Lig'de tarihinin en ağır borç yüküyle geçen sezon kümede kalmayı başaran Altay'ın taraftarları, kulübe talip olan Eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi cumartesi günü geleceği İzmir'de karşılamak için hazırlıklara başladı. Başkan Sinan Kanlı ile üçüncü kez bir araya gelecek Çebi'yi siyah-beyazlı taraftarların meşalelerle ve çiçeklerle karşılamayı planladığı öğrenildi.

Borcu 1 milyar TL'yi aşan ve 2022 ocak ayından bu yana transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan İzmir temsilcisinin; Ahmet Nur Çebi'nin vereceği destekle yükselişe geçeceğine inanan 12'nci adam, şimdiden şampiyonluk şarkıları söylenecek günlerin hayalini kuruyor. Sinan Kanlı ve Ahmet Nur Çebi'nin yapacağı görüşmede anlaşma sağlanırsa kongre tarihi belirlenip yeni bir yönetim oluşturulacak.

Kaynak: DHA

