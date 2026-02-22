Altay, Tire ile Beraberliğe Razı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altay, Tire ile Beraberliğe Razı

Altay, Tire ile Beraberliğe Razı
22.02.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altay, eksik kadrosuyla 1-1 berabere kalarak morale ihtiyacı olan takımını destekledi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Play-Off hedefindeki Tire 2021 FK ile 1-1 berabere kalan Altay, 5 önemli eksikle çıktığı randevudan 1 puanla ayrılmayı başardı. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı santrfor Ünal ve orta saha oyuncusu Ege'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan sağ kanat Mehmet Nur, orta saha Emre ve kaleci Semih görev yapamadı. Bu isimlerin yerine ilk 11'de kaleci Ulaş, Sefa, İsa, Sani ve Onur sahaya çıktı. Altı puanının silindiği ligde 20 puana ulaşan Altay, zorlu Karşıyaka derbisi öncesi yenilmeyerek moralini diri tuttu.

İBRAHİM'DEN GOL SİFTAHI

İlk yarısını 1-0 geride kapattığı Tire maçının ikinci devresinde İbrahim'le skora denge getiren Altay, Söke deplasmanından sonra üst üste ikinci kez sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. İbrahim, 74'üncü dakikada kariyerinin ilk profesyonel golünü kaydetti. Siyah-beyazlılar ikinci yarıda Deniz Kadah'ın da oyuna girmesiyle hücum hattını güçlendirdi. Bu bölümde baskısını artıran Altay'da İbrahim beraberlik golüne imza atarak unutamayacağı bir an yaşadı.

ONUR YILDIZ KORKUTTU

Altay'da maçın son bölümünde hava topu mücadelesinde başına aldığı darbeyle kafa travması yaşayan santrfor Onur Yıldız, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin tomografisi temiz çıkan genç golcü kısa süre sonra taburcu edildi. Altay, beyin sarsıntısı nedeniyle takımlara tanınan 6'ncı oyuncu değiştirme hakkını da Tire 2021 FK karşısında kullandı.

KARAGÖZ: GOLÜN İPTALİ KIRILMA ANIYDI

Altay Teknik Direktörü Mehmet Can Karagöz, 5 önemli eksiğe rağmen hafta boyunca maça disiplinli ve detaylı bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, "İlk yarıda bireysel bir hatadan kaynaklanan gol, oyun planımızı sahaya tam anlamıyla yansıtmamızı zorlaştırdı. Buna rağmen oyunun kontrolünü tamamen kaybetmeden devreye girdik. Canlı video analizler doğrultusunda problemleri tespit ettik ve gerekli müdahaleleri devre arasında uyguladık. İkinci yarıda sahada reaksiyon gösteren gerçek bir Altay kimliği vardı. Yaptığımız oyuncu değişiklikleri oyunun ritmini lehimize çevirdi ve beraberliği getiren sürecin temelini oluşturdu. Devamında Caner ile bulduğumuz golün ofsayt sebebiyle iptal edilmesi maçın kaderini etkileyen önemli bir kırılma anı oldu" dedi.

KANLI: FUTBOL DOSTLUK VE KARDEŞLİKTİR

Altay Başkanı Sinan Kanlı, takımın elinden geleni yaptığını söyleyerek mücadeleden dolayı siyah-beyazlı ekibi kutladı. Maç öncesi Tire seyircisi için biletleri 5 kuruştan satması tartışma yaratan Altay'ın başkanı Kanlı, "Güzide ilçemiz Tire ve bu ilçenin güzel insanlarına sevgimiz ve saygımız sonsuz. Sadece ilk yarıdaki müsabakada belki de Tireli bile olmayan bazı kulüp idarecilerinin yaptığı olumsuzluklara bizler bugün centilmenlikle cevap verdik" dedi.

Kanlı, "Maç öncesi ve devre arasında ve maç sonunda Tire 2021 FK'da oynayan hiçbir oyuncu bizim oyuncularımıza yapıldığı gibi taciz edilmedi. Çünkü rakibimizin de oyuncuları bizim evlatlarımız. Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir davranışı biz rakiplerimize de yapmayız. Çünkü Altaylı olmak adam kovalamak değil adam olmaktır düsturuyla hareket ediyoruz. Futbol bir mücadelede oyunudur ancak aynı zamanda dostluk ve kardeşliktir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay, Tire ile Beraberliğe Razı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi
Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti
Yalnız yaşayan 78 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu Yalnız yaşayan 78 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi
12:39
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
12:20
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
11:49
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
11:25
Fiyatı uçan altını tahtından etti Talep patladı, resmen yok satıyor
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor
10:42
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik İlk işgal komşu ülkeye
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
10:15
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
09:54
Okullarda yeni tehlike ’’Virüs üretme akımı’’ dalga dalga yayılıyor
Okullarda yeni tehlike! ''Virüs üretme akımı'' dalga dalga yayılıyor
09:52
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
09:11
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular Camdan atlayıp sırra kadem bastı
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 13:46:06. #7.11#
SON DAKİKA: Altay, Tire ile Beraberliğe Razı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.