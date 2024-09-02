Altay ve 24Erzincanspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Altay ve 24Erzincanspor Berabere Kaldı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta mücadelesinde Altay evinde 24Erzincanspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da lige 1'er puanla başladı. Altaylı taraftarlar maç sonunda futbolcuları alkışlarla soyunma odasına gönderdi. Karşılaşmayı teknik direktör Mustafa Denizli tribünden izledi.

02.09.2024 00:31
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24Erzincanspor: 0-0

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş, Erol Ernek, Ali Gün

ALTAY: Ozan Evrim - Onur Efe, Yunus Efe, Sefa, Özgür, Ceyhun, Arda, Enes (Dk. 74 Murat Berkan), Mehmet Gündüz (Dk. 74 Mehmet Nur), Ali (Dk. 81 Yusuf), Deniz (Dk. 81 Murat Uluç)

24ERZİNCANSPOR: Alp - Emre Sağlık, Muhammet Özkal, Eralp, Doğukan, Enver Cenk (Dk. 74 Oliver Güneş), Eren Emre Aydın, Şamil (Dk. 74 Ali), İrfan, Ozan Can, Yasin

SARI KARTLAR: Özgür, Sefa, Murat Berkan (Altay), Oliver Güneş (24Erzincanspor)

2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta mücadelesinde Altay evinde 24Erzincanspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da lige 1'er puanla başladı. Altaylı taraftarlar maç sonunda futbolcuları alkışlarla soyunma odasına gönderdi. Karşılaşmayı teknik direktör Mustafa Denizli tribünden izledi.

6'ncı dakikada Altay mutlak golden oldu. Konuk ekipten Muhammet Özkal'ın kısa düşen geri pasında araya giren Deniz kaleciyle karşı karşıya kaldı. Tecrübeli golcü topu ayağında aşında kaleci Alp meşin yuvarlağa sahip oldu.

24'üncü dakikada 24Erzincanspor'un sol kanattan gerçekleştirdiği atakta İrfan ceza sahasına kesti, Doğukan'ın kafa vuruşanda top az farkla yandan dışarı gitti.

26'ncı dakikada Erzincan ekibinde Ozan Can sağdan ceza sahasına girip yerden vurdu, kaleci Ozan uzanarak golü önledi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

53'üncü dakikada 24Erzincanspor atağında ceza sahasında topla buluşan Ozan Can'ın şutunda kaleci Ozan bir kez daha gole izin vermedi.

76'ncı dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Deniz'in pasında arka direkte Mehmet Nur topa dokunamayınca Altay net bir fırsatı kaçırdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 0-0 sona erdi.

Kaynak: DHA

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