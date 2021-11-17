Altay yüksek koşuda dünyada ilk 7'de

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay, dünyanın üst düzey futbol liglerinde ilk 12 haftalık periyotta yüksek koşu mesafesi istatistiklerine göre 7'nci sırayı aldı. Toplam 26 ligde 492 takım arasında yapılan incelemeye göre sprint mesafelerinde siyah-beyazlılar, 1.94 kilometre ile en iyi takımlardan biri olmayı başardı. Süper Lig'de bu istatistiğe göre ilk sırada yer alan İzmir temsilcisi sırayla Leeds United, Young Boys, SC Cambuur, AFC Bournemouth, Athletic Bilbao ve Portimonense'den sonra 7'nci sırayı aldı. Altay'da sağ bek Cebrail'in ilk haftadaki Yukatel Kayserispor maçında depar mesafesi 25 kilometre üstü hız olarak kayıtlara geçmişti.

1914 TARAFTAR DERNEĞİ AÇILIŞIAltay 1914 Taraftarlar Derneği'nin Alsancak'taki yeni yeri törenle açıldı. Açılış törenine Başkan Özgür Ekmekçioğlu, teknik direktör Mustafa Denizli, efsane kaptan Ayfer Elmastaşoğlu, futbolcular Cebrail, Özgür ve Zeki de katıldı. Başkan Ekmekçioğlu, geçen sezon 1'inci Lig Play-Off finalinde giyilen formanın bir parçasını taraftar derneğine hediye etti. Altaylı taraftarlar açılışta, "Alsancak Altay'ındır" şeklinde tezahüratlar yaparak meşale yaktı.