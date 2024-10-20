Altekma, Bursa'yı Ağırlıyor

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VOLEYBOL Efeler Ligi'ne tek sezonluk aranın ardından döndükten sonra çıktığı ilk iki maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Altekma Spor Kulübü yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor'u evinde ağırlayacak. İzmir Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki mücadele saat 15.00'te start alacak. Bursa ekibi de Altekma gibi ilk haftalarda 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti.