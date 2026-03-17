Altekma, İstanbul Gençlik'i Ağırlıyor

EFELER Ligi'nde son 2 maçında Ziraat Bankkart'a 3-0 (D), Spor Toto'ya 3-2 yenildikten sonra geçen haftayı Cizre Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle maç yapmadan geçiren Altekma, yarın hafta içi mesaisinde İstanbul Gençlik'i konuk edecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak 25'inci hafta mücadelesini Serhat Semiz ve Necmi Avcı hakem ikilisi yönetecek. Müsabakanın biletleri 100 TL'den satışa sunuldu. Ligde 23 maçta 10 galibiyet alan 8'inci sıradaki İzmir ekibi, 15 galibiyeti bulunan 5'inci basamaktaki İstanbul temsilcisine ilk yarıda deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu.
