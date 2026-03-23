Altekma, Play-Off\'ta İstanbul Gençlik ile Eşleşti

EFELER Ligi'nde normal sezonun son haftasında deplasmanda Alanya Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Altekma, adını Play-Off etabına yazdırmayı başardı. Ligde çıktığı 25 maçta 11 galibiyet alarak 8'inci sırada yer bulan İzmir temsilcisi, Play-Off 5-8 Etabı'nda 5'inci basamaktaki İstanbul Gençlik ile eşleşti. Altekma normal sezonda İstanbul ekibine evinde ve deplasmanda 3-1'lik skorlarla yenildi.

Lacivert-beyazlılar, rakibini elemesi halinde 5-6 Etabı'nda Fenerbahçe-Bursa Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Bu sezon tarihinde ilk kez CEV Challenge Kupası'nda mücadele eden Altekma, yeni sezonda da Avrupa kupasına katılmak için Play-Off müsabakaları sonunda 5'inci sırayı elde etmeyi hedefliyor.