'Altın yumruk' Pınar'ın hedefi Avrupa Şampiyonluğu - Son Dakika
Üye Girişi

'Altın yumruk' Pınar'ın hedefi Avrupa Şampiyonluğu

02.03.2022 09:47
'Altın yumruk' Pınar'ın hedefi Avrupa Şampiyonluğu

Mersin'de yaşayan 17 yaşındaki milli boksör Pınar Özkan, 3. kez Türkiye şampiyonu oldu.

Mersin'de yaşayan 17 yaşındaki milli boksör Pınar Özkan, 3. kez Türkiye şampiyonu oldu. Kırsal bölgede yaşayan ve zor şartlarda büyüyen ancak hiçbir zaman pes etmeyen Özkan, nisan ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyor. Özkan, "2024'de yapılacak olimpiyatlarda da Türk bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" dedi.

8 yaşında başladığı boksörlüğe ara vermeden devam eden milli sporcu Pınar Özkan, her geçen gün başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyor. Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Gözne Mahallesinde annesiyle yaşayan Özkan, zor şartlarda büyümesine rağmen sporla hayata tutundu. Öpöz Altın Yumruk Spor Kulübü'nde çalışmalarını sürdüren Özkan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı olmak istiyor. Antrenör Bülent Öpöz liderliğinde haftanın 7 günü antrenman yapan Özkan, 2024 olimpiyatlarına da gitmek istiyor.

Çalışmalarıyla ilgili İHA muhabirine konuşan Özkan, 8 yaşından beri bu sporu yaptığını söyledi. İlk başarısını 2019 yılında elde ettiğini belirten Özkan, "Türkiye şampiyonu oldum. İlk Avrupa Şampiyonası'na da o zaman gittim. Başarılı olunca da devamı zaten geliyor. Bende devam ettim. 2020 yılında covid çıktı. 2021 yılında yine şampiyon oldum ve Avrupa'ya gittim. Bu sene de şampiyon oldum. Nisan ayında Bulgaristan'da Avrupa Şampiyonası olacak, oraya gideceğim. Orada da şampiyon olmayı hedefliyorum. O kürsüye çıkıp, İstiklal Marşı'mızı okutmak, Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum" diye konuştu.

"Türk bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum"

Bu spora ilk olarak ablalarının başladığını kaydeden Özkan, "Bende onların antrenmanını izlemeye gitmiştim. Orada da zaten heveslendim. Bülent hocamda beni hemen antrenmana aldı. Ondan sonra da zaten bendeki ışığı görünce, anneme devam etmemi söyledi. Bende o yaştan bugüne kadar devam ettim. Köyde yaşıyorum. Orada her gün sabah koşuya gidiyorum. Hafta sonları kendim antrenman yapıyorum. Çalışmayı seviyorum. Azimliyim, hırslıyım. Hırslı olunca da başarı geliyor. Türkiye'de 3 şampiyonluğum var. Avrupa'da henüz bir derecem yok ama bu sene inşallah şampiyonluğu getireceğim. Sonra da dünya şampiyonası var. Daha sonra ise gençlik olimpiyatları var. Hepsinde başarılı olmak istiyorum. En büyük hedefim uluslararası şampiyonalarda şampiyon olmak. Tabi 2024'de olimpiyatlar var. Orada da Türk bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Ailede tek milli sporcunun kendisi olduğunu vurgulayan Özkan, "Çevremdeki insanlar normal olarak gururlanıyor, tebrik ediyorlar. Okulumdaki hocalarım da çok destek oluyor. Onların da benim üstümde emeği var. Bu sporu kızlara çok tavsiye ediyorum. Hem güçlü oluyorsun hem de kendini korumayı öğreniyorsun. Özellikle kadına şiddetten dolayı bu sporu herkesin yapmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"İstiklal Marşı'mızı Avrupa'da bağıra bağıra okuyarak, dinleteceğiz"

Öpöz Altın Yumruk Spor Kulübü Antrenörü Bülent Öpöz, 2006 yılından beri antrenörlük yaptığını ifade etti. İlk 4 yıl bir yapılanma süreci yaşadıklarını belirten Öpöz, daha sonra yavaş yavaş şampiyonluklar geldiğini vurguladı. Sadece 37 bayan boksör sporcularının olduğunu ifade eden Öpöz, "Toplam 117 sporcumuz var. 2012-2013 yıllarında sporcularımız madalya almaya başladı. Bayan sporcularımız şu anda erkeklerden daha sıkı çalışıyor ve daha başarılı oluyorlar. Nisan'da Avrupa şampiyonası var. Pınar'ımız gidecek ve 52 kilogramda ülkemizi temsil edecek. Bu yıl Pınar'dan Avrupa şampiyonluğu, dünya derecesi bekliyorum. Pınar'ın 3 Türkiye şampiyonluğu var. 2 kez Avrupa'da mücadele etti. Tabi onlarda hep güçlü rakiplerle karşılaştık ve tecrübesizdik. Şimdi artık Pınar çok tecrübeli, kendisinden biraz emin, biraz daha boksu oturdu. Allah'ın izniyle bu sene İstiklal Marşımızı Avrupa'da bağıra bağıra okuyarak, dinleteceğiz. Benim inancım tam" ifadelerini kullandı. - MERSİN

'Altın yumruk' Pınar'ın hedefi Avrupa Şampiyonluğu
'Altın yumruk' Pınar'ın hedefi Avrupa Şampiyonluğu
'Altın yumruk' Pınar'ın hedefi Avrupa Şampiyonluğu
'Altın yumruk' Pınar'ın hedefi Avrupa Şampiyonluğu
'Altın yumruk' Pınar'ın hedefi Avrupa Şampiyonluğu
'Altın yumruk' Pınar'ın hedefi Avrupa Şampiyonluğu
'Altın yumruk' Pınar'ın hedefi Avrupa Şampiyonluğu
'Altın yumruk' Pınar'ın hedefi Avrupa Şampiyonluğu
'Altın yumruk' Pınar'ın hedefi Avrupa Şampiyonluğu
'Altın yumruk' Pınar'ın hedefi Avrupa Şampiyonluğu
'Altın yumruk' Pınar'ın hedefi Avrupa Şampiyonluğu

YORUMLAR
500
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru! Seçer, AB Türkiye Delegasyonu ile bir araya geldi Seçer, AB Türkiye Delegasyonu ile bir araya geldi

Avrupa Şampiyonası, Pınar Özkan, Mersin, Altın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Altın yumruk' Pınar'ın hedefi Avrupa Şampiyonluğu - Son Dakika


Son Dakika
09:59 Rusya'nın en büyük bankası Sberbank Avrupa pazarından çekildi
09:58 Ünlüler camiasının varlığı saymakla bitmiyor! Herkes emlak zengini çıktı
09:51 Zelenski sığındığı gizli sığınaktan konuştu: Durum çok ciddi ve bu bir film sahnesi değil!
09:46 Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada maske zorunluluğu konusu var
09:21 Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sanal boyuta taşındı! Killnet Anonymous'un resmi sitesini hackledi
09:16 Moskova'da savaş karşıtı gösterilerde 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı
09:10 Arif Güloğlu, kanseri yenip ekibine döndü! Çok Güzel Hareketler 2, artık Star TV ekranlarında
09:10 Haritadaki ok işareti merak uyandırdı: Rusya'nın bir sonraki hedefi hangi ülke?
08:57 Dolandırıcıların en son kurbanı eski bir Bakan: Köylüoğlu'nun bankadaki bütün birikimini çaldılar
08:52 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 10:05:10. #1.11#
SON DAKİKA: 'Altın yumruk' Pınar'ın hedefi Avrupa Şampiyonluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement