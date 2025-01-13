Altınordu Başkanı Özkan: Suçlu Çocuklar Değil, Yetişkinler - Son Dakika
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Altınordu Başkanı Özkan: Suçlu Çocuklar Değil, Yetişkinler

Altınordu Başkanı Özkan: Suçlu Çocuklar Değil, Yetişkinler

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolundaki sorunların çocuklarda değil, yetişkinlerde olduğunu vurgulayarak, sporun yaygınlaşması için ailelerin rolüne dikkat çekti.

13.01.2025 11:34  Güncelleme: 11:35
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TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunda bir şeyler yapılamıyorsa bunun suçlusunun çocuklar değil, yetişkinler olduğunu söyledi. Pamukkale Altınordu Futbol Okulları'nın etkinliğine katılan Başkan Özkan, hareketsiz toplumların yok olmaya mahkum olduğunu belirterek, "İşimiz önce bu toprakların çocuklarına spor yaptırmak, sporu sevdirmek. Hareketli toplumlar kendilerini geliştiren, meraklı olan, kıpır kıpır toplumlar daha çok ileriye giderler. Ama ülkemizde maalesef spor çok yapılmıyor. Sadece futbol değil, atletizm başta olmak üzere yüzme, voleybol, basketbol birçok spor dalı var. Ama lisanslı oyuncu sayımız çok az" dedi.

Seyit Mehmet Özkan şöyle konuştu:

"Türk futbolunda eğer bir şeyler yapılamıyorsa bunun suçlusu çocuklar değil, bunun suçlusu yetişkinler. Anneden, babadan, aileden başlıyor. Herkesin spor yapması lazım. Biz Türkiye'nin Altınordu'suyuz. Biz İzmir'den çıktık ama lütfen kimse bizi İzmir kulübü olarak görmesin. Biz Türkiye'nin kulübüyüz. Biz herkesin ikinci takımıyız. Türkiye'de ne kadar futbol okulu yapıyorsak oradaki bütün çocuklar aslında aynı zamanda da o kentin kulübünün de oyuncusu olarak görmeyi düşünüyoruz. Çünkü bizim zaten A takımımızda oynatacağımız oyuncu sayısı 20-21. Şu anda 20 bin çocuğa spor yaptırıyoruz. ve bu giderek iyiye doğru gidiyor. Daha da iyi yapmak için çabalayacağız."

Kaynak: DHA

Seyit Mehmet Özkan, Altınordu, Futbol, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu Başkanı Özkan: Suçlu Çocuklar Değil, Yetişkinler - Son Dakika

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