Altınordu\'da Kriz: Lige Katılmama Kararı Tepki Çekti

ALTINORDU'nun 2'nci Lig'e katılmama kararı almasının ardından Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan camiadan ve taraftarlardan sert tepki görürken, Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Halim Bezircilioğlu sağduyulu mesajlar verdi. Kararı basından öğrendiklerini, dernek avukatıyla ne yapabileceklerini konuşacaklarını belirten Halim Bezircilioğlu, "Mehmet Bey'in devam etmesini canı gönülden isteriz. Biz kendisine futbolu kendisine sadece altyapı için değil, daha çok A takım beklentisiyle verdik. A takım yükmüş gibi bir pozisyon ortaya çıktı" diye konuştu.

Kulübün 102 yıllık tarihinde bir ilk yaşandığını ve camianın çok tepkili olduğunu söyleyen Bezircilioğlu, "Telefonum susmadı. Futbol kamuoyu da tepki gösterdi. Çocuk oyuncağı değil bu. Yukarıda Allah var, 14 yıllık emeğini görmezden gelmek vefasızlık olur. Son yaşananlar bizi üzdü. Keşke başladığımız gibi götürebilseydik. Sezon bittikten sonra bir kez görüştük, 2 aydır temasımız olmadı. 28 Nisan'da kulübü devretmekte niyetli olduğunu söyleyip bize teklifte bulundu. İmkanımız olmadığını söyledik. Lige katılmama kararını bize söylemedi. Camianın en azından haberdar edilmesini beklerdik. Altınordu camiası saygıyı hak eden bir camiadır. İnşallah akıl galip gelir" dedi.