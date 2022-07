Altınordu'da yeni sezon öncesinde yapılanma

Altınordu, 2022-2023 sezonu öncesinde yeni bir yapılanma çerçevesinde kurulan Altınordu Avrupa İşleri Direktörlüğü'ne Murat Korkmaz'ı getirdi. Avrupa kulüpleriyle ilişkilerini kuvvetlendirmek ve gurbetçi oyuncuları takıma kazandırmak isteyen kırmızı-lacivertlilerde, ALFA İdari Direktörlük görevine Ahmet Furkan Can, ALFA Teknik Direktörlük görevine de Koray Cinel getirildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da sezon öncesinde yeni bir yapılanma gerçekleştirildi. Başkan Seyit Mehmet Özkan tarafından yapılan duyuruya göre Altınordu'da 'Genç Gurbetçi Oyuncu' transfer edilmesi stratejisi çerçevesinde Altınordu Avrupa İşleri Direktörlüğü kuruldu ve bu kurumun başına Murat Korkmaz getirildi.

Başkan Özkan: "Avrupa'da çalınmadık kapı bırakmayacağız"

Avrupa futbolundan beslenmenin yolunun, ancak onların içine girmekle olabileceğini ve bu amaçla 'Altınordu Tekrar Avrupa Yollarında - ATAY' projesini başlattıklarını belirten Başkan Özkan, şunları ifade etti:

"Avrupa'da futbolun içinde yer alan tüm dinamiklerle ilişki içinde olma hedefimizi yeniden devreye alıyoruz. Bu projenin başına Almanya doğumlu Murat Korkmaz'ı getirdik. Murat Korkmaz'ın 5 yıllık 'MÖ Çıraklık' dönemi bitti. 'Kalfalık' dönemine çok hassas bir görevle başlıyor. Artık tüm mesaisini Altınordu'nun Avrupa'da her türlü kulvarda gelişimi için harcayacak. Murat Korkmaz ile Avrupa'da çalınmadık kapı bırakmayacağız. Bazıları akademik/sportif temaslar için, bazıları müşteri velinimetimiz temasları için olacak. Yeni görevinde kendisine en çok desteği verecek olan İletişim Direktörümüz Can Erbesler ile 'İyi bir İkili' olacaklarını düşünüyor ve başarılar diliyorum"

Korkmaz: "Yetenekli genç gurbetçileri takımımıza kazandıracağız"

Altınordu Avrupa İşleri Direktörlüğü görevine getirilen Murat Korkmaz da, "Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'ın çizmiş olduğu misyon ve vizyon doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. 5 yıldır kendisi ile beraber çalıştığım için bizden beklentilerinin neler olduğunu çok iyi biliyorum. Yerelden Evrensele mottosu içinde Altınordumuzu Avrupa'nın her yerinde tanıtmak için çalışacağız. Avrupa Kulüpleri ile ilişkilerimiz gayet iyi durumda bu ilişkileri daha da ileriye taşacağız. Yıl içinde Avrupa'nın değişik takımlarını Altınordumuzda ağırladık ve ağırlamaya devam edeceğiz. Pandemi tamamen sona erdikten sonra Altınordu'muzun gençlerini yine eski günlerdeki gibi Avrupa'da turnuvalara götüreceğiz. Yine yetenekli genç gurbetçileri takımımıza kazandıracağız. Bu toprakların çocuklarına güveniyoruz ve çocuklarımız, hak ettikleri yere en kısa sürede geleceklerdir" dedi.

ALFA İdari Direktörü Ahmet Furkan Can oldu

Öte yandan Altınordu Futbol Akademisi'nde (ALFA) sezon öncesinde bazı değişiklikler yapıldı. 3 yıldır Altınordu Futbol Kulübü bünyesinde çalışan Ahmet Furkan Can, Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) Direktörlüğü görevine getirildi. Başkan Özkan, 27 yaşındaki genç yönetici için şu cümlelere yer verdi:

"Öz kaynağımızdan yetişen genç yöneticimiz Ahmet Furkan Can, henüz 27 yaşındadır ve bekardır. Çıraklık döneminin ilk 3 yılını üstün başarıyla tamamlamıştır, "Kalfalık" payesi için henüz 2 yılı daha vardır. İnşallah bu 2 yılı onunla birlikte götüreceğiz. Sonrasında akademi yönetimini tamamen ona bırakacağım."

ALFA İdari Direktörlüğü görevine getirilen Ahmet Furkan Can da, "Hiç kuşkusuz dünyada örneğinin az rastlanır olduğu gençliğe bu denli sıkı sıkıya güvenmek, fırsat verebilmek, yetişmede ve yetiştirmede sabırlı olmak; organizasyonumuz içinde pratikte bunun en önemli örneklerinden biri olduğum için söylemek zorundayım. 23 yaşında kapısından girdiğim bu büyük vizyon ve misyonun içinde sorumluluklarıyla birlikte fırsat eşitliği, iyi bir birey ve iyi vatandaş çıktıları ile insandan yana artı değer kavramı için öncellikle Yönetim Kurulu Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'a teşekkür etmek isterim. Altınordu çatısı altında bu toprakların 6 yaşındaki çocuğundan, profesyonelliğe adım atan öz kaynak oyuncularına ve sonrasında Yönetici ve/veya Antrenör olarak her yaştan insanlarına kadar sunulan her imkanın geri dönüşü olarak üretmek ve Altınordu vizyonu doğrultusunda yetiştirici kimliğiyle tüm dünyada tanınan ve saygıyla anılan bir futbol kulübü olma yolunda sorumluluklarımızı yerine getirmek için çok çalışmak zamanıdır" dedi.

ALFA Teknik Direktörü Koray Cinel oldu

Öte yandan Altınordu Futbol Akademisi'nde Namet Ateş'ten boşalan teknik direktörlük görevine de bir dönem Altınordu'da forma giyen Koray Cinel getirildi. Geçen sezon Namet Ateş ile ALFA'da 'Mükemmeliyet Merkezi'ne Geçiş' dönemi yaşadıklarını belirten Başkan Özkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Namet Hocamızla 'Takım ve Bireysel Oyun Kriterleri' ve 'Pozisyonlara göre Performans Değerlendirme' konularında çok önemli bir mesafe kat ettik. Şimdi sıra, yeni akademi teknik direktörümüz Koray Cinel Hocamızla birlikte 'teori' ile 'pratiği' aynı potada eritme işine geldi.. Bu potadan çıkacak çeliğin cinsi: 'Futbol oynayarak yenici olmak' olacak. Altınordu Akademi (Genç) Takımları sahada futbol oynamayı artık öğrendiler. Tabii ki eksikler var ve her zaman olacak. Ama temeli aldılar. Şimdi sırada hem futbol oynamak, hem de goller atmak ve bu sayede Altınordu'da yenici karakter oluşturmak var. Bu sezon işimiz gücümüz 'gol atmak' üzerine çok çalışmak olacak. Türk futbolunun en eksik yönü. ALFA Kurumsal hedefimiz; A takımımıza her sezon U20 yaş döneminde 8 adet 'Hazır Oyuncu' vermektir. Yani akademimizde bu sezonun adı 'Mükemmeliyet Merkezi - Sezon Hedefi: Gol ve Yenici Karakter'."

ALFA Teknik Direktörü Koray Cinel de, "Başkanımız Seyit Mehmet Özkan ile uzun yıllardır tanışıyoruz. Onun felsefesini de çok iyi biliyorum. Futbol oynadığım kulüpte şimdi daha önemli bir görev bana verildi. Altınordu Futbol Akademisi'ndeki genç kardeşlerimizi önce A Takımımıza yükselteceğiz sonra da hedefimiz olan Avrupa'ya transfer olabilmeleri için onları hazırlamaya çalışacağız. Bu toprakların çocuklarının başarılı olacağına her zaman inancım tamdır. Yeni Çağlarlar, Cengizler, Enisler, Buraklar yetiştirmek için çalışacağız" şeklinde konuştu. - İZMİR