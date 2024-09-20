Altınordu\'da Yusuf Acer ile Sözleşme Feshedildi

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da kadro dışı kalan sol bek Yusuf Acer'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi. Kırmızı-lacivertli ekipte gözden çıkarıldıktan sonra kendisine kulüp bulamayan tecrübeli savunmacı sezonun ilk yarısını boşta geçirecek. Geçen sezon İzmir temsilci ile 2'nci Lig'de 27 maça çıkan Yusuf, altyapısında yetiştiği kulübüyle sözleşme yenilemişti. Bu ayrılığın resmileşmesiyle Altınordu'nun kadrosundaki oyuncu sayısı 25'e düştü.

Öte yandan Altınordu'nun dış transferde Uşakspor'dan 1 yıllığına kadrosuna katıp daha sonra kiralık gönderme kararı aldığı ön libero Halil Can Cemali'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. Kulüp bulamayınca elde kalan Halil Can'ın A takıma dönmesi beklenmiyor.

MURAT KORKMAZ'IN GÜVENİ TAM

Altınordu'da A Takım Sportif Direktörü Murat Korkmaz, hafta sonu deplasmandaki Kırklarelispor maçından en iyi sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi. Lige iyi bir başlangıç yaptıklarını hatırlatan Korkmaz, "Sonuç odaklı bakıldığı zaman lige iyi başladık fakat eksikliklerimiz olduğunu biliyoruz. Yeni oluşturulan bir takım olduğumuz için uyum süreci içindeyiz. A takım düzeyinde büyük oranda bir değişiklik yapıldığı için bu süreçler kolay olmuyor. Bu sürecin içinde puanlar toplamak bize ayrı katkı sağlıyor. Hafta sonu deplasmanda Kırklarelispor ile bir maça çıkacağız. Deplasman maçları zordur ama biz de bu deplasmandan en iyi sonuçla dönmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu. Korkmaz, gurbetçi yeni transferler ve takımın iyi bir hava yakaladığını söyledi.