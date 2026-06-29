Altınordu\'dan Arif Şimşir Çorum FK\'ya Transfer Oldu

2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'nun altyapısından yetişen kaleci Arif Şimşir'in Süper Lig temsilcisi Çorum FK'ya transferinden 750 bin Euro bonservis geliri elde edeceği iddia edildi. Kırmızı-lacivertlilerin, 21 yaşındaki milli file bekçisinin bir sonraki transferinden ise yüzde 25 pay alma maddesi eklettiği bildirildi. Geçen sezon rakiplerin kullandığı 8 penaltı vuruşundan 7'sini kurtararak tüm dikkatleri üzerine çeken kaleci Arif, transferi henüz açıklanmamasına rağmen Altınordu ile 2027'de bitecek sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırdı. Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, A takımı devretmek için arayışlarını halen sürdürüyor.