Altınordu'dan İki Genç Yıldız Veda Etti - Son Dakika
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Altınordu'dan İki Genç Yıldız Veda Etti

Altınordu\'dan İki Genç Yıldız Veda Etti
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Altınordu, küme düşme sonrası Efe Kaan ve Furkan Emin'i 1. Lig ekiplerine gönderdi.

2'nci Lig'e katılmama kararı nedeniyle küme düşürülen Altınordu'da kulübe veda eden son 2 oyuncu kaleci Efe Kaan Yıldız (22) ve sol kanat Furkan Emin Kaçmaz (20) oldu. Altyapıda yetişen iki genç futbolcu da 1'inci Lig ekiplerine transfer oldu. Kaleci Efe Kaan, Ankara Keçiörengücü ile anlaşırken, Furkan Emin ise Boluspor'un yolunu tuttu. Kulüpten yapılan açıklamada, "11 yaşında geldiği kulübümüzde 11 yıl boyunca forma giyen Efe Kaan Yıldız ve 9 yaşında geldiği kulübümüzde 11 yıl boyunca forma giyen Furkan Emin Kaçmaz'a verdikleri emekler için teşekkür ederiz. Her zaman sizinle gurur duyacağız. Yolunuz açık olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Altınordu, Futbol, Spor, Son Dakika

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