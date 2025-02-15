2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Kırklarelispor'u 4-2 yendikten sonra deplasmanda 24Erzincanspor'u 3-0 mağlup ederek çıkış yakalayan 4'üncü sıradaki Altınordu yarın düşme hattında yer alan Sincan Belediyesi Ankaraspor'u konuk edecek. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 14.00'te başlayacak 23'üncü hafta karşılaşmasında Tayfun Güz düdük çalacak. Maçın biletleri 250 TL'den satılacak.
İzmir ekibinde tedavisi süren Bahattin ile geçen hafta sakatlık yaşayan Furkan Yöntem forma giyemeyecek. Yine Erzincan deplasmanında sakatlanan Hüseyin'in durumu maç saatinde netleşecek. Ligde 44 puanı bulunan İzmir ekibi ilk yarıda deplasmanda 0-0 berabere kaldığı 16 puanlı Başkent ekibini yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.
Son Dakika › Spor › Altınordu, Düşme Hattındaki Sincan Belediyespor'u Konuk Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?