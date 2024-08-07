Altınordu, genç kaleci Efe Kaan Yıldız'ı A takım kadrosuna dahil etti - Son Dakika
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Altınordu, genç kaleci Efe Kaan Yıldız'ı A takım kadrosuna dahil etti

Altınordu, genç kaleci Efe Kaan Yıldız\'ı A takım kadrosuna dahil etti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, altyapıdan yetişen genç kaleci Efe Kaan Yıldız'ı yeni sezon öncesi A takım kadrosuna dahil etti. Altınordu, öz kaynaktan 6'ncı takviyesini yapmış oldu.

07.08.2024 12:20
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da altyapıdan yetişen genç kaleci Efe Kaan Yıldız yeni sezon öncesi A takım kadrosuna dahil oldu.

İzmir temsilcisi geçen ay 19 yaşındaki milli kaleci Mert Furkan Bayram'ı Alanyaspor'a satarken, kadroya 4'üncü kaleci olarak altyapıdan 20 yaşındaki Efe Kaan eklendi. Henüz 11 yaşındayken 2015'te Altınordu'ya transfer olan Efe Kaan, 2021'de profesyonel sözleşme imzaladı. Bir kez U15 Milli Takımı forması giyen genç file bekçisi geçen sezon U19 Elit A Ligi'nde 7 karşılaşmada görev yaptı. Daha önce altyapıdan Mustafa Kocabaş, Burak Gültekin, Furkan Emin Kaçmaz, Arif Asaf Gültekin ve Sercan Demirkıran'ı A takıma çıkaran Altınordu, öz kaynaktan 6'ncı takviyesini yapmış oldu. A takımla kampa katılan altyapı patentli Tugay Güner'in ise kiralık gönderilmesine karar verilmişti.

Kaynak: DHA

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