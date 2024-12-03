Altınordu İki Zorlu Maça Çıkıyor - Son Dakika
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Altınordu İki Zorlu Maça Çıkıyor

Altınordu İki Zorlu Maça Çıkıyor

Altınordu, İskenderunspor ve lider Sarıyer ile zorlu maçlara çıkacak, galibiyet peşinde.

03.12.2024 12:51
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Altınordu, hafta sonu ilk olarak play-off hattının en önemli ekiplerinden İskenderunspor ile daha sonra da lider Sarıyer ile karşı karşıya gelecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, son 4 haftada karşılaştığı rakiplerini mağlup ederek 4 maçlık galibiyet serisine imza attı. İzmir ekibi, puanını 31'e çıkartarak lider Sarıyer'in 3 puan gerisinde ikinci sırdaki yerini aldı. Olcay Şahan yönetimindeki kırmızı-lacivertliler zirve mücadelesi verirken gelecek iki haftada iki zorlu müsabakaya çıkacak. Altınordu, arka arkaya iki hafta evinde oynayacağı fikstürde ilk olarak 8 Aralık Pazar günü play-off hattının en önemli ekiplerinden İskenderunspor ile karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi daha sonra ise şu anda liderlik koltuğunda oturan Sarıyer'i 14 Aralık Cumartesi günü yine İzmir'de konuk edecek. Böylece üst üste iki zorlu rakiple oynayacak olan Altınordu, bu fikstürden hatasız bir şekilde çıkıp liderlik koltuğunu devralmak istiyor.

Sami Satılmış, golleriyle dikkat çekiyor

Altınordu'nun bu sezon değişilmez isimlerinden birisi olan 20 yaşındaki orta saha oyuncu Sami Satılmış, ligde oynadığı 13 maçta 4 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. İzmir ekibiyle 2020 yılında profesyonel sözleşme imzalayan Sami, 2021-22 döneminde 1. Lig'de 3 gol atmayı başardı. Daha sonra ise 2022-23 sezonunda skor üretemeyen genç oyuncu, geçtiğimiz sezon ise 2. Lig'de oynadığı 35 maçta yine 3 gol kaydetti. Bu sezon ise şimdiden 4 gole ulaşan Sami Satılmış, kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor.

Öte yandan U20 Milli Takımı'nın da formasını terleten Sami ile birçok Süper Lig takımının yakından ilgilendiği ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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