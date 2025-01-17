Altınordu, İnegölspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor - Son Dakika
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Altınordu, İnegölspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Altınordu, İnegölspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

TFF 2'nci Lig'de Altınordu, 19 puanla 11'inci sırada yer alan İnegölspor ile karşılaşacak. İlk devreyi 35 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Altınordu, deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

17.01.2025 11:59  Güncelleme: 12:00
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk devreyi 35 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Altınordu yarın ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda 19 puanı bulunan 11'inci sıradaki İnegölspor'la kozlarını paylaşacak. İnegöl İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Ahmet Resuloğlu düdük çalacak. Kırmızı-lacivertli takımda sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Kaan Baysal ile tedavisi süren santrfor İlkan Sever forma giyemeyecek.

Ligin ilk haftasında evinde İnegölspor'u 2-0 mağlup eden İzmir temsilcisi deplasmanda da kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Ara transfer döneminde Ege, Hasan Berat, Arif Asaf, Furkan Emin, Tahsin, Mustafa ve Sercan'ı kiralık olarak gönderen Altınordu dış transferde Efeler 09 SFK'dan forvet arkası Uğur Çetinkaya ve Almanya ekibi TS Dortmund'dan santrfor Koray Dağ ile sözleşme imzaladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altınordu, İnegölspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor - Son Dakika

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