Altınordu, Nazilli Belediyespor deplasmanında galibiyet arayacak

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk devreyi 16 puanla düşme hattının 1 puan üstünde 14'üncü sırada tamamlayan Altınordu ikinci yarının ilk maçında yarın deplasmanda 26 puanlı 10'uncu basamakta yer alan Nazilli Belediyespor'la karşılaşacak. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak mücadelede Mustafa Hakan Belder düdük çalacak. Ege derbisinde İzmir ekibi dış sahadaki ikinci galibiyetini almayı, ev sahibi takım ise 3 maçlık yenilgi serisini sonlandırmayı hedefliyor. İlk yarıda İzmir'de oynanan karşılaşmayı Nazilli Belediyespor 3-2 kazanmıştı.

Altınordu'da ara transfer döneminde Arif, Mert, Emre ve Keni Var'la yollar ayırma kararı aldı. Daha önce ayrılan Ali'den sonra takımdan giden oyuncu sayısı 5'e yükseldi. Furkan Yöntem ve Altar Han'ın sezonu kapattığı İzmir ekibi henüz transfer yapmadı. Transfer yasağı bulunan Nazilli Belediyespor'da kaleci Ömer sakatlanıp sezonu kapattı. Furkan'ı Bodrum FK'ya uğurlayan siyah-beyazlılar Anıl, Barış, Berkant, Efecan, Onur Hüseyin, Cemil, Muhammet Tayyip, Yağız, Ekin ve Ahmet Eymen'le yollarını ayırdı.