Altınordu, Nazilli Belediyespor ile berabere kaldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak tehlikeli bölgeden uzaklaşma fırsatını kaçıran Altınordu, bu sezon rakibiyle oynadığı 2 maçta da son anlarda kalesinde gördüğü gollerle yıkıldı.

Sezonun ilk haftasında rakibini kendi tesislerinde konuk eden İzmir temsilcisi, bu karşılaşmada 2 kez öne geçmesine rağmen 90'ıncı dakikada yediği golle sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Kırmızı-lacivertliler dün Nazilli'de oynanan randevuda ilk yarının uzatma bölümünde Devrim'in penaltısıyla 1-0 öne geçip ilk yarıyı önde kapattı. Galibiyete çok yaklaşan Altınordu bu kez karşılaşmanın 90+4'üncü dakikasında penaltıdan yediği golle 1 puana razı oldu. Öte yandan ligde oynadığı 19 karşılaşmada 8'inci beraberliğini alan Altınordu, grupta en çok beraberlik alan takım konumunda.

U16 TAKIMI LİGDEN ÇEKİLDİ

Altınordu U16 takımı, Gelişim Ligi'nden çekildi. Kırmızı-lacivertliler dün Menemen FK ile Seyrek Sahası'nda oynanması gereken karşılaşmaya çıkmayınca Menemen temsilcisi 3-0 hükmen galip sayıldı. İzmir temsilcisinin sezon başında toplama takım kurarak U16 Gelişim Ligi'ne katıldığı ifade edilirken, ligden çekilen bu ekipteki yetenekli futbolcuların U17 takımına alındığı belirtildi.

DENİZLİ'DE TESİS YATIRIMI

Altyapısına yaptığı yatırımlarla Türk futbolunda örnek olan Altınordu, Denizli Futbol Sahası'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan Başkan Seyit Mehmet Özkan, futbolcu eğitiminin 5, 6 veya en geç 7 yaşında başlaması gerektiğini belirterek, "Futbolcu yetiştiriciliğine 10 veya 11 yaşlarda başlarsan o çocuklar istenilen seviyeye gelmiyor" dedi.

Sezon başında Bursa'da şimdi de Denizli'de tesis açtıklarını kaydeden Özkan, "Açtığımız tesislerden Denizlispor'umuza ve Bursaspor'umuza da sporcular vereceğiz. Benim derdim A takım değil, benim derdim futbolun gerçek anlamda tabana yayılması ve bu çocukların içinden üst seviyede futbolcular yetiştirmektir" diye konuştu.