Altınordu'nun Yıldızı Kaleci Serhat Öztaşdelen Formuyla Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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Altınordu'nun Yıldızı Kaleci Serhat Öztaşdelen Formuyla Dikkat Çekiyor

Altınordu\'nun Yıldızı Kaleci Serhat Öztaşdelen Formuyla Dikkat Çekiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, Adana 01 FK'ye karşı aldığı 2-0'lık galibiyette kaleci Serhat Öztaşdelen'in performansıyla büyük rol oynadı. 19 yaşındaki file bekçisi, karşılaşmadaki kritik kurtarışlarıyla dikkat çekti.

04.12.2024 12:49  Güncelleme: 12:50
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 31 puanla 2'nci sırada zirve takibini sürdüren Altınordu'da kaleci Serhat Öztaşdelen, son olarak 2-0 galibiyetle sonuçlanan Adana 01 FK deplasmanında yıldızlaştı. Play-Off yarışı veren Adana ekibinin yakaladığı 6-7 net pozisyonun gol olmasını yaptığı kritik kurtarışlarla engelleyen 19 yaşındaki file bekçisi, 90 dakika sonunda takım arkadaşları ve teknik ekibin tebriklerini kabul etti.

Alınan 3 puanın en önemli mimarlarından olan kaleci Serhat, takımını sırtlayarak alkış topladı. İzmir temsilcisi şimdiye kadar kalesinde 11 gol görerek en az gol yiyen 4 takımdan biri olurken, Serhat'ın performansı bu istatistikte önemli rol oynadı. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ve Sivasspor'un ilgilendiği milli kalecinin sezonu şampiyonluk hedefleyen kırmızı-lacivertli ekipte tamamlayacağı öğrenildi. Altınordu'nun Serhat için gelen teklifleri sezon sonu değerlendireceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Altınordu, Futbol, Adana, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'nun Yıldızı Kaleci Serhat Öztaşdelen Formuyla Dikkat Çekiyor - Son Dakika

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