Altınordu Teknik Direktörü Parlatan\'dan Hedef Galibiyet

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2'NCİ Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Ersan Parlatan, Isparta 32 Spor ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. Teknik patron Parlatan, "Zor bir deplasmana gideceğiz. İçeride sert oynayan bir rakibe karşı oynayacağız. İkinci yarı her maç oldukça zor geçecektir. Bizim de bu sertliğe cevap vermemiz gerekiyor. Umarım ki hafta sonu deplasmandan 3 puanla döneriz" diye konuştu.

Göreve iç sahada 1-1 biten Kepezspor maçıyla başlayan tecrübeli teknik adam, uzatma dakikalarında yedikleri golle sahadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldıklarını hatırlatarak, "Bizim adımıza üzücü bir sonuç oldu. Önde götürdüğümüz maçı son pozisyonda kalemizde gol görerek berabere tamamladık. Genel anlamda futbolcularımın arzusundan memnunum. Pozisyona girme anlamında daha üretken olabilirdik. Zaman zaman maç içinde çok çabuk top kayıplarımız oldu. Üzgünüz, daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum" dedi.