Altınordu\'ya Büyük Tepki

2'nci Lig'e katılmama kararı alan İzmir'in asırlık çınarı Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan'a kırmızı-lacivertli camiadan büyük tepki geldi. Altınordu'nun eski başkanlarından Bülent Erdik, 2012 yılında kulübü devrettikleri Seyit Mehmet Özkan'ın tek başına bu kararı almasını kabul etmediklerini vurguladı. Kulübün 102 yıllık tarihinde ilk kez böyle bir şey yaşandığını dile getiren Bülent Erdik, "Bu kulübün taraftarı Fenerbahçe'yi Galatasaray'ı yendiğimiz günleri hatırlıyor. Amatörü de biliyor. En dibi gördük yine de böyle bir karar almadık. Seyit Mehmet Özkan'a ben dahil tüm camiadan büyük öfke var" diye konuştu.

Başkan Özkan'ın kulübü devralırken kendilerine bir takım sözler verdiğini anlatan Bülent Erdik, "Bundan sonra Altınordu'nun yediemini olduğunu, Altınordu bayrağını en yükseğe dikeceğini söyledi. 2023'te Avrupa kupalarında oynayan bir Altınordu sözü verdi. Kulübü aldığı noktaya getirdi. Şimdi yaşım ilerledi, enerjim azaldı gibi bahanelerle kulübü kaderiyle baş başa bırakıp terk etmek istiyor. Ama biz buradayız, kendisine yardımcı olmaya hazırız. Altınordu camiası Seyit Mehmet Özkan sonrasına hazır değil. Bu işlerden uzak duralı aşağı yukarı 15 sene oldu. Altınordu'nun sahibi gibi hareket edip tek başına karar alıyor. Kulüp sana emanet. Böyle bir kararı nasıl alabilirsin?" dedi.

'ALTINORDU'YA DEĞİL KENDİNE ÇALIŞTI'

Seyit Mehmet Özkan'ın ilk yıllarında Altınordu sevdalısı insanlarla başarılı olduğunu, daha sonra bu isimleri kulüpten uzaklaştırdığını dile getiren eski başkan Bülent Erdik, "Kulüp sevdası olmazsa başarı mümkün değil. Para kazanmak için gelirsen başarılı olamazsın. Altınordu'ya çalışmadı, kendine çalıştı. Transferlerden kazandığı paraları, bonusları aldı. Oyuncuların tümünü sattı, gönderdi. Sonra Altınordu'nun ismini kullanarak altyapıda devam edecekmiş. Camiadan, taraftardan hep uzak durdu. Camia ona her zaman yardıma hazırdı. Kendine kariyer yaptı, isim yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kulüp adına tesis yardımı aldı. Şu an bırakıyorum derken ne bırakıyorsun Altınordu'ya? Camianın ve taraftarın tek beklentisi bizimle toplantı yapıp her şeyi izah etmesi" diye konuştu.

'BUCASPOR'DA YAŞADIĞI TEPKİYİ Mİ BEKLİYOR?'

Seyit Mehmet Özkan'ın önceki kulübü Bucaspor'dan sorunlu ayrıldığını hatırlatan Bülent Erdik, "Bucaspor'dan ayrılırken Bucalıların nasıl konuştuğunu biliyoruz. Aynı şeyi Altınordu'dan mı bekliyor? Kimse ile muhatap olmayıp, açıklama yapıp kenarı çekiliyor. Altınordu'yu devretmek için görüştüğü insanları bile bize söylemesi lazım. Bilgimizin olması lazım. Sen kulübün sahibi değilsin, başkan olduğunu da söylemedin. Kulübün gerçek sahiplerine sormadan nasıl böyle hareket edersin. Tepkiler had safhada, camia şok içerisinde. Herkes arıyor ne olacak durum diye. Kulübü en yukarı taşımaya değil yok etmeye gelmiş. Camia adına konuşuyorum. Kesinlikle almış olduğu kararı tasvip etmiyoruz, kabul etmiyoruz. Karşılıklı konuşarak çözüm bulmamız gerekiyor. Böyle bırakmak Seyit Mehmet Özkan'ın ismine yakışmaz. Tekrar düşünsün" mesajı verdi.

'SÜPER LİG'E ÇIKMAK İSTEMEDİ'

Altınordu'nun 2020-21 sezonunda 1'inci Lig'de Altay'la oynadığı play-off finali öncesi Seyit Mehmet Özkan'ın Süper Lig'e yükselmeyi istemediklerini açıklayarak takımın motivasyonunu bozduğunu vurgulayan Erdik, "Final öncesi böyle açıklama mı yapılır? Kendi oyuncusunun motivasyonunu bozan bir başkan mı olur? O günden sonra düşüş başladı. Süper Lig fırsatı ayağımıza gelmiş, niye böyle bir açıklama yapıyorsun? Asansör takım olmak istemediğini söyledi. Sen çık Süper Lig'e mücadele et. Yerli oyuncularla düşsen de takdir alırsın" dedi. Bülent Erdik, Başkan Özkan'ın Altınordu'nun Alsancak Stadı'ndaki haklarını savunmadığını, takımın maçlarını Torbalı'daki tesislerde oynatmasının hata olduğunu belirtti.