Alves Kablo Spor Kulübü Ampute Futbol Süper Ligi'nde Şampiyon - Son Dakika
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Alves Kablo Spor Kulübü Ampute Futbol Süper Ligi'nde Şampiyon

Alves Kablo Spor Kulübü Ampute Futbol Süper Ligi\'nde Şampiyon

Alves Kablo Spor Kulübü, Bitexen Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Park'ta oynanan 21. hafta mücadelesinde Kayseri Melikgazi Belediyespor'u 6-2 yenen Alves Kablo, ligde oynadığı 21 maçı da kazanarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, şampiyonluk kupasını takdim ederken, Alves Kablo Ampute Spor Kulübü'nü tebrik etti. Kulübün teknik direktörü ve oyuncusu Rahmi Özcan ise büyük bir gurur yaşadıklarını belirterek, gelecek yılın Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedeflediklerini söyledi. Milli futbolcu Ömer Güleryüz ise sezonu şampiyon tamamladıklarını ve Avrupa'da da kupa kazanmayı planladıklarını ifade etti.

20.03.2024 16:47  Güncelleme: 17:06
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Bitexen Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu şampiyonu Alves Kablo Spor Kulübü oldu.

Alves Kablo Spor Kulübü, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Park'ta oynanan 21. hafta mücadelesinde Kayseri Melikgazi Belediyespor'u 6-2 yendi.

Ligde oynadığı 21 maçı da kazanan Alves Kablo Ampute Spor Kulübü, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Maçın ardından düzenlenen törende şampiyonluk kupasını, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç verdi.

Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonluğa ulaşan Alves Kablo Ampute Spor Kulübünü tebrik etti.

Fransa'da 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın düzenleneceğini hatırlatan Erkoç, "Ligde son hafta maçları kaldı. Ardından milli takımımız 2 ay boyunca kampa girecek. İnşallah ülkemize kupayı getireceğiz. Üst üste üçüncü kez şampiyon olarak kırılması güç bir rekora imza atmak istiyoruz. İnşallah, 2026'da da ülkemize Dünya Kupası'nı getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Alves Kablo Ampute Spor Kulübünde hem teknik direktör hem de oyuncu olarak görev yapan Rahmi Özcan ise "Kulübümüz benim bir evladım gibi. Kulübümüzü ben kurdum, aynı zamanda kurucu başkanıyım. Teknik direktör olarak başarıdan öte büyüttüğüm evladımı bir yerlere getirmenin gururunu yaşıyorum." diye konuştu.

Özcan, destekleri için Alves Kablo'ya teşekkür ederek, "Ampute Futbol Ligi'nde tek sponsor bizde var. Diğer kulüplerimizin hepsi kurum takımı. Sahamızı da büyükşehir belediyesi yaptı. Önce geçen yılın ikincisi olarak ekim ayında ilk defa düzenlenecek Konferans Ligi'ne katılacağız. Bu yıl da şampiyon olarak gelecek yılın Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Biz, tüm kupalara talibiz. İnşallah tüm kupaları ülkemize getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kayseri Melikgazi Belediyespor maçında iki gol atan ve aynı zamanda "en iyi forvet ödülünü" kazanan milli futbolcu Ömer Güleryüz ise "Sezonu şampiyon tamamladık, hedefimizi gerçekleştirdik. Gerçekten çok mutluyuz. Alves Kablo ailesine çok teşekkür ediyoruz. Sezonu iki kupayla tamamlıyoruz. Ligde 21'de 21 yaptık. Son maçımızı da kazanıp ligi namağlup bitirmeyi hedefliyoruz. Avrupa'da da kupa kazanmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Alves Kablo Spor Kulübü Ampute Futbol Süper Ligi'nde Şampiyon - Son Dakika

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