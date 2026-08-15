Amasya'da Geleneksel Okçuluk Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Amasya'da Geleneksel Okçuluk Şampiyonası Başladı

Amasya\'da Geleneksel Okçuluk Şampiyonası Başladı
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Türkiye Şampiyonası'na 34 ilden 335 sporcu katılıyor. İki gün sürecek yarışmalar Amasya'da yapılıyor.

GELENEKSEL Türk Okçuluk Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, kadınlar ve erkekler kategorilerinde Amasya'da başladı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından Amasya Belediyesi 2 No'lu Sentetik Saha Tesisleri'nde düzenlenen Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'na 34 ilden 335 sporcu katıldı. İki gün sürecek olan yarışmalarda büyük erkekler 70 metreye, büyük kadınlar 60 metreye, genç erkekler ve kadınlar 50 metreye oklarını atarak sıralama ve eleme atışlarını tamamlayacak. Yarışmalar esnasında sadece geleneksel kıyafetlerin giyilebildiği şampiyonada teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel oklar ve yaylar kullanıldı. Turnuvanın ilk gününde tüm kategoriler deneme ve sıralama atışları gerçekleştirdi.

Açılış töreninde konuşan Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Özcan, "2026 faaliyet programı takvimimiz kapsamında Amasya'dayız. 2 gün boyunca Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası finalleri burada gerçekleşecek. Burada toplam 335 sporcu kıyasıya mücadele edecek. Bu sporcular daha önceki ayda bölge elemelerinde herkes kendi bölgesinde derece yapıp da buraya geldiler. Bu müsabakanın sonunda da milli takım kampına seçmelerine katılmaya hak kazanacaklar. Gençler 50 metre, büyükler 70 metre, kadınlar 60 metre, erkekler 70 metreye ok atacaklar. Faaliyet takviminiz kapsamında yapılan bu müsabakada bütün gençlerimize, büyüklerimize başarılar diliyorum. Hepsinin gönlünden geçen o milli takım coşkusu ve formayı hak edenin olduğu güzel bir müsabaka olur. Tüm sporcularımıza da başarılar diliyorum. Bugün tüm sporcularımız sıralama atışlarını yapacaklar. Gençler ve büyükler tamamen atış yapacaklar. Yarın da çeyrek final ve final atışları gerçekleşecek" dedi.

Şampiyonanın ikinci gününde ise tüm kategoriler de çeyrek final ve final atışları yapacak.

Kaynak: DHA

Türkiye, Amasya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amasya'da Geleneksel Okçuluk Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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