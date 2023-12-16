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Amasya'da Gökhan Kaya: Hem milli takım oyuncusu, hem antrenör, hem de öğretmen - Son Dakika
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Amasya'da Gökhan Kaya: Hem milli takım oyuncusu, hem antrenör, hem de öğretmen

Amasya'da yaşayan Gökhan Kaya, öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı hokeyde hem milli takım oyuncusu hem yardımcı antrenör hem de beden eğitimi öğretmeni olmayı başardı. Kaya, hokeye 20 yıl önce başladıktan sonra farklı takımlarda oynayarak milli takıma yükseldi. Aynı zamanda özel bir okulda beden eğitimi öğretmenliği yapan Kaya, Türkiye Hokey U15 ve U16 ile Kadın A Milli takımlarında da yardımcı antrenörlük yapıyor.

Amasya\'da Gökhan Kaya: Hem milli takım oyuncusu, hem antrenör, hem de öğretmen
16.12.2023 - 13:33,
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Amasya'da yaşayan 32 yaşındaki Gökhan Kaya, öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı hokeyde hem milli takım oyuncusu hem yardımcı antrenör hem de beden eğitimi öğretmeni olmayı başardı.

Hokeye 20 yıl önce ortaokulda öğrenim görürken beden eğitim öğretmeni Havva Satı Cingara'nın yönlendirmesiyle başlayan Kaya, farklı takımlarda oynadıktan sonra milli takıma kadar yükseldi.

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünden mezun olan Kaya, 7 yıldır kentteki özel bir okulda beden eğitimi öğretmenliği yapıyor.

Kutlubey Okulları Amasya Gençlik ve Spor Kulübü Hokey Takımı'nda da oynamayı sürdüren Kaya, takımıyla Türkiye Hokey Federasyonu tarafından 24-28 Aralık tarihlerinde Amasya'da yapılacak Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig müsabakalarına katılacak.

Kaya, oyunculuğun yanı sıra Türkiye Hokey U15 ve U16 ile Kadın A Milli takımlarında yardımcı antrenörlük de yapıyor.

Takımıyla çalışmalarını Amasya Spor Salonu'nda sürdüren Kaya, AA muhabirine, hokeye 2003'te beden eğitimi öğretmeni sayesinde başladığını söyledi.

O günden bu yana aralıksız olarak hokeye hizmet ettiğini anlatan Kaya, 2015'te milli takıma seçildiğini, milli takım formasını gururla taşıdığını dile getirdi.

Milli takım sporculuğu sayesinde burs aldığını ve üniversite eğitimini tamamladığını belirten Kaya, "Son 1,5-2 yıldır da milli takım antrenörlüğü yapmaktayım, U15, U16 ve A Milli Takım seviyesinde. Amacım hokey sporunu çocuklara sevdirmek. Ben milli takım sporcusu oldum, ben de bu ülke sporuna milli takım sporcusu yetiştirmek, çocukları spora yönlendirmek istiyorum. Bunun için elimden gelenin fazlasını yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Milli Takım, Gökhan Kaya, Amasya, Son Dakika

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