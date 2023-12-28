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Amasya'da gerçekleştirilen Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nin 2. etabı sona erdi - Son Dakika
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Amasya'da gerçekleştirilen Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nin 2. etabı sona erdi

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Amasya'da düzenlenen Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nin 2. etabı tamamlandı. 10 takımın katıldığı müsabakalarda toplam 45 maç oynandı. Gaziantep Polisgücü, Selçuklu Belediyespor, Kutlubey Okulları Amasya GSK ve Nizip Zeugma SK takımları play-off oynamaya hak kazandı. Gelecek yıl yapılacak play-off müsabakaları sonucunda birinci olan takım, Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme hakkı elde edecek.

Amasya\'da gerçekleştirilen Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi\'nin 2. etabı sona erdi
28.12.2023 - 17:47,
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Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Amasya'da gerçekleştirilen Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nin 2. etabı sona erdi.

Amasya Spor Salonu'ndaki müsabakalara katılan 10 takım, toplam 45 maç oynadı. Müsabakalar sonucunda ilk 4'e giren Gaziantep Polisgücü, Selçuklu Belediyespor, Kutlubey Okulları Amasya GSK ve Nizip Zeugma SK takımları, play-off oynamaya hak kazandı.

Türkiye Hokey Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Genel Sekreteri Ahmet Yılmaz, federasyonlarının 2023 yılı programlarında bulunan Salon Erkekler Süper Lig maçlarının tamamlandığını dile getirerek, "5 gündür buradayız. Misafirperverliğinden dolayı Amasya'mıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Öte yandan gelecek yıl 7-8 Ocak tarihlerinde yapılacak play-off müsabakaları sonucunda birinci olan takım, Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme hakkı kazanacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Amasya'da gerçekleştirilen Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nin 2. etabı sona erdi - Son Dakika
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