Amasyaspor, Ziraat Türkiye Kupası\'nda 4-0\'lık Galibiyetle Tura Yükseldi

Spor

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Amasyaspor, sahasında konuk ettiği Bucak Belediye Oğuzhanspor'u 4-0'lık skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Stat: 12 Haziran Stadyumu

Hakemler: Burak Filik xx, Gökhan Karaboğa xx, Selami Dursun xx

Amasyaspor: Umut Keseci x, Enes Salih Çavdar x, Muhammed Enes Doğan x (Halitcan Hicin dk.81), Oğuzhan Öztürk x, Mert Ilıman x (Berkay Arslan dk.87), Sabit Hakan Yılmaz xx (Bedirhan Akbaba dk. 68 x), Emirhan Tak x, Berkan Aslan xx, Yunus Emre Aydemir x (İsmail Türkoğlu dk.68 x), Buğra Çağlıyan x, Mustafa Ethem Erboğa xx

Bucak Belediye Oğuzhanspor: Alihan Aydın x, Ali Emre Duman x, İsmail Odabaşı x, Alper Sürücü x, Alper Süren x (Burak Süren dk.72 x), Ömer Kara x (Sergen Çelik dk.81 x), Mehmet Ali Yurdakul x (Hikmet Enes Etlik dk46 x), Mustafa Serkan Koparan x, Soner Ergençay x (Mustafa Yağcı dk.46 x), Ertan Çolak x (İsmail Özoğul dk. 81), Yusuf Usta x

Goller: Sabit Hakan Yılmaz dk. 6, Mustafa Ethem Erboğa dk. 45+1,77, Berkan Aslan dk.45+3 (Amasyaspor)

Sarı kartlar: Mert Ilıman, Buğra Çağlıyan, Muhammed Enes Doğan (Amasyaspor), Mustafa Yağcı, İsmail Özoğul(Bucak Belediye Oğuzhanspor) - AMASYA