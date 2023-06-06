Türkiye'de yaşandı! Futbolcu, çivili kramponuyla taraftarın kafasına tekme attı - Son Dakika
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Türkiye'de yaşandı! Futbolcu, çivili kramponuyla taraftarın kafasına tekme attı

06.06.2023 17:27

Sakarya 2. Amatör Lig'de oynanan Adatepe-Yuvalıdere maçında futbolcular ve taraftarlar arasında çıkan kavgada bir futbolcu tellere çıkarak ayağındaki çivili kramponla taraftarın kafasına tekme attı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sakarya 2. Amatör Lig'de oynanan Adatepe- Yuvalıdere müsabakasının son dakikalarında futbolcular ve taraftarların birbirine girdiği anlar kameralara yansıdı.

ÇİVİLİ KRAMPONLA KAFASINA TEKME ATTI

Sakarya 2. Amatör Lig'de pazar günü Ferizli ilçesinde oynanan Adatepe - Yuvalıdere maçının son dakikasında futbolcular arasında tartışma yaşandı. Tribüne sıçrayan tartışmanın bir anda büyümesi üzerine ortalık adeta savaş alanına döndü.Görüntülerde bir futbolcunun tellere çıkarak ayağındaki çivili kramponla taraftarın kafasına tekme attığı görüldü.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polis ve bazı vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı olayda kavga anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Ozay Metin: vurup kaçmak adamlık değil madamlıktır. İnşallah okursun. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Yuvalıdere, Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'de yaşandı! Futbolcu, çivili kramponuyla taraftarın kafasına tekme attı - Son Dakika


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