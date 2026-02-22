Amatör maçta saha karıştı: Bir futbolcu hastaneye kaldırıldı, 11 kırmızı kart çıktı

Bartın Ömertepesi Stadı'ndaki 1. Amatör Küme maçında Kayadibispor -Ulus Çınarspor mücadelesinin uzatma dakikalarında yapılan bir faul sonrası ortalık karıştı.
İki takım oyuncuları birbirine girerken, yedek oyuncular ve teknik heyette kavgaya karıştı. Tribünlere de sıçrayan olayları polis ekipleri güçlükle yatıştırdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Kayadibisporlu iki futbolcu da birbirine girdi.
Tarafların güçlükle ayrılabildiği kavgada 1 futbolcu da yaralandı. Gözünden yaralanan futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olaylar nedeniyle Arıt Kayadibispor'dan 3 futbolcu, Ulus Çınarspor'dan 7 futbolcu ve 1 antrenör kırmızı kart gördü. Kartların ardından hakemler, sahadan çıkarak, soyunma odasına girdi. Çıkan olay ve kartlar nedeniyle maçı 2-1'lik skor ile önde tamamlayan Arıt Kayadibispor'un hükmet galip ilan edildiği öğrenildi.
