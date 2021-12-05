- Amatörde olsa futbol aşkı, balkonlar bile doldu

90 dakika çekişmeli geçen Erdemli ve Silifke Belediye spor maçı 1-1 sona erdi

MERSİN - Mersin'de biri namağlup iki komşu ilçe takımının çekişmeli maçını izlemeye gelen taraftarlar tribünleri doldurunca, birçok kişi balkonları doldurarak izledi. Bazı taraftarlar ise kaldırıma sandalye koyarak maçı takip etti.

Bölgesel Amatör Lig 4. Bölge 1. Grup'ta mücadele eden ve 5. sırada yer alan Erdemli Belediyespor, namağlup olan lider komşu ilçe Silifke Belediyespor'u ağırladı. İki takımın karşılaşması Erdemli Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşma çekişmeli olunca taraftarlarda stada akın etti. Polisin de geniş güvenlik önlemi aldığı maçta taraftarlar tribünleri doldurdu. Tribünler dolunca bir çok taraftar maçı dışarıdan izledi. Bir çok spor sever de stadın yanında bulunan bir binanın 3 katındaki tüm balkonları doldururken, bazıları da kaldırıma sandalye atarak izledi.

Karşılaşma öncesi şehitler unutulmadı. Önceki gün Tunceli'de şehit olan Erdemlili Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu ve tüm şehitler için pankart açan iki takımın futbolcuları ile taraftarlar bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

90 dakika boyunca çekişmeli geçen karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi. Karşılaşmanın sona ermesiyle taraftarlar da olaysız bir şekilde ayrıldı.