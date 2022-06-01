"Amazonlar" caretta carettalar için kürek çekti - Son Dakika
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"Amazonlar" caretta carettalar için kürek çekti

01.06.2022 10:09
"Amazonlar" caretta carettalar için kürek çekti

Eskişehir'de kadınların "Amazonlar" adıyla oluşturduğu dragon takımı, caretta carettalar için 20 kilometre kürek çekti.

Eskişehir'de kadınların "Amazonlar" adıyla oluşturduğu dragon takımı, caretta carettalar için 20 kilometre kürek çekti.

Diş hekiminden akademisyene, ev hanımından öğretmene pek çok iş kolunda faaliyet gösteren kadınlardan oluşan Amazonlar Dragon Kadın Kürek Takımı nesli tehlike altında olan önemli canlı türlerinden caretta carettalar için farkındalık etkinliğini desteklemek amacıyla Muğla'nın Köyceğiz Gölü ve Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı'nda gitti

Kadınlar, toplam 20 kilometrelik parkurun oluşturulduğu Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nde kürek çekildi.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Amazonlar, Muğla, Kürek, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Amazonlar' caretta carettalar için kürek çekti - Son Dakika


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