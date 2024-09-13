Amed Başkanı Elaldı'ya Geçmiş Olsun

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İzmir'de aracıyla seyir halindeyken trafik kazası geçiren Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaldı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'den yayımlanan mesajda, "Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Sayın Aziz Elaldı'nın İzmir'de aracıyla seyir halindeyken trafik kazası geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Kazanın ardından Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunmadığı, vücudunun bazı bölgelerinde kırıklar tespit edildiği açıklanan Elaldı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi. - İSTANBUL