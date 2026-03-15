Amed, Manisa FK\'yı 2-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Alparslan Şen, Mehmet Dura, Orhun Aydın Duran
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Oleksandr Syrota, Hasan Ali Kaldırım (Celal Hanalp dk. 16), Cem Üstündağ (Adama Traore dk. 70), Sinan Kurt, Afena-Gyan, Florent Hasani (Dia Saba dk. 70), Zdravko Dimitrov (Daniel Moreno dk. 62), Mbaye Diagne
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Atakan Müjde, Çektar Orhan, Emrah Başsan, Tarkan Serbest, Kahraman Demirtaş
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Chiristophe Herelle, Yasin Güreler (Ada İbik dk. 43), Umut Erdem, Bobby Adekanye, Yassine Benrahou, Jonathan Lindseth, Yusuf Talum (Yunus Emre Dursun dk. 78), Lois Diony, Muhammed Kiprit (Alenis Vargas dk. 66)
Yedekler: Samet Karabatak, Osman Kahraman, Emre Akboğa, Oğuz Yurtdaş, Ahmet Şen, Umut Can Aslan, Batuhan Çolak
Teknik Direktör: Ahmet Pektaş
Goller: Daniel Moreno (dk. 79), Ada İbik (dk. 90+4 k.k.) (Amed Sportif Faaliyetler)
Kırmızı Kart: Alenis Vargas (dk. 75) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Zdravko Dimitrov, Mehmet Yeşil, Murat Uçar, Sinan Kurt (Amed Sportif Faaliyetler) Jonathan Lindseth, Bobby Adekanye (Manisa FK) - DİYARBAKIR
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?