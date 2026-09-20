Amed Sportif, Beşiktaş'ı 3-2 yendi; Italiano hakemin başrolde olmadığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amed Sportif, Beşiktaş'ı 3-2 yendi; Italiano hakemin başrolde olmadığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amed Sportif, Beşiktaş\'ı 3-2 yendi; Italiano hakemin başrolde olmadığını söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, ilk yarıda kötü oynadıklarını, ikinci yarıda toparlandıklarını belirterek bugün başrolde hakemin olmadığını söyledi.

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, "Biz gerçekten ilk yarı çok kötüydük. Onlar da ilk yarı çok iyiydi. Biz daha iyi ikinci yarı oynadık. Bence o yüzden şu anda maç hakkında konuşmamız daha iyi. Bence bugün başrolde hakem yoktu" dedi.

Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'in 6'ncı haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, rakibin kendilerini çok zorladıklarını ifade ederek, "Gerçekten Amed Spor'u tebrik ediyorum. Baktığın zaman yeni bir çıkmış takım ve böyle bir başlangıç yapmaları gerçekten muhteşem olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi iş çıkardılar ve bundan eminim ki bence buraya gelen her takım da çok zor zaman yaşayacak, çok zorlanacaklar. Biz de maça kötü başladık. İlk yarıda bence kötü başladık ve onların da bunu çok iyi kullandıklarını düşünüyorum. Her ne kadar biz reaksiyon versek de yetmedi. Ama bugün seviye de atlayabilirdik aslında. Bugün güzel bir iş çıkarıp seviye de atlayabilirdik. Ama maalesef olmadı. Çünkü rakip gerçekten iyiydi. Bizi çok zorladılar ve bence herkes burada zorlanacak gene" dedi.

'İKİNCİ YARI İYİ OYNADIK'

İkinci yarı takımının etkisini arttırdığını ifade eden Italiano, "Bu maç aslında çok fazla düello, ikili mücadelelerin olduğu bir maçtı. Çok fazla orta sahada mücadele olan bir maçtı. ve aynı zamanda kritik pozisyonların da olduğu maçtı. Bazı mücadeleler bence çok kritik, tam limitte olduğunu söyleyebilirim. Bence o penaltı vardı. Bize verilebilecek penaltı. Ama aynı zamanda hakem hem bizler için hem de onlar için onlar için düdük çaldı. Bu maçta bence hakemi şu anda konuşmaya gerek yok. Şu anda bence maça bakmalıyız. Neden? Çünkü biz gerçekten ilk yarı çok kötüydük. Onlar da ilk yarı çok iyiydi. Biz daha iyi ikinci yarı oynadık. Bence o yüzden şu anda maç hakkında konuşmamız daha iyi. Onlar da bizim kötülüğümüzü kendilerine iyi kullandılar. İyi bir oyun ortaya çıkardılar. Ama bence bugün başrolde hakem yoktu. Bunu söyleyebilirim. 27 Haziran'dan itibaren bence bugünkü 45 dakika bize yakışmayan bir 45 dakikaydı. İlk başta 27 Haziran'da açtığımız zamana göre. Her zamanki oyunumuzu gösteremedik. Ama güzel reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu reaksiyon neydi? Maçı tekrar dahil olmak isteyen, maçı kazanmak isteyen bir takımın göstereceği bir reaksiyon gösterdik. Tabii ki de yorgunluk da vardı" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Vincenzo ItalianoBeşiktaşSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Paranın efendisiyim“ deyip kadın muhabirlere saldırdı Şehir eşkıyası tutuklandı "Paranın efendisiyim" deyip kadın muhabirlere saldırdı! Şehir eşkıyası tutuklandı
İYİ Partili başkana saldırı Otomobiline binerken darbedildi İYİ Partili başkana saldırı! Otomobiline binerken darbedildi
Eğlence kabusa döndü 24 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor Eğlence kabusa döndü! 24 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor
Fidan’dan Riyad’a müttefiklik vurgusu: Askeri ihtiyaçlarını karşılamamızın önünde engel yok Fidan'dan Riyad'a müttefiklik vurgusu: Askeri ihtiyaçlarını karşılamamızın önünde engel yok
Manisa’da otobüs kazası: 18 kişi yaralandı Manisa'da otobüs kazası: 18 kişi yaralandı
Trump tatili yarıda kesti Husi saldırısı sonrası kritik karar masada Trump tatili yarıda kesti! Husi saldırısı sonrası kritik karar masada
Riyad için tarihi gece Husiler ilk kez başkenti hedef aldı Riyad için tarihi gece! Husiler ilk kez başkenti hedef aldı
Ed Sheeran sahnede gözyaşlarını tutamadı: Gazze’de yaşananlar savunulamaz Ed Sheeran sahnede gözyaşlarını tutamadı: Gazze'de yaşananlar savunulamaz
Çiftçinin yeni umudu oldu Az masrafla yüksek gelir getiriyor Çiftçinin yeni umudu oldu! Az masrafla yüksek gelir getiriyor
Yol ortasında dehşet Kadın ağır yaralandı, kocasının hareketi olay oldu Yol ortasında dehşet! Kadın ağır yaralandı, kocasının hareketi olay oldu
ABD Güney Komutanlığı Karayipler’de 4 narko-teröristin öldürüldüğünü duyurdu ABD Güney Komutanlığı Karayipler'de 4 narko-teröristin öldürüldüğünü duyurdu
00:09
Fon soruşturmasında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan gözaltına alındı
Fon soruşturmasında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan gözaltına alındı
23:53
Aldığı bomba kulisi açıkladı İki belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor
Aldığı bomba kulisi açıkladı! İki belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
23:32
Türk başbakan adayı Elif Eralp’in Berlin’deki seçim zaferi Yahudileri ayaklandırdı
Türk başbakan adayı Elif Eralp'in Berlin'deki seçim zaferi Yahudileri ayaklandırdı
23:28
Amedspor Başkanı Nahit Eren’den hakemlere zehir zemberek sözler
Amedspor Başkanı Nahit Eren'den hakemlere zehir zemberek sözler
23:25
Konya’da dehşet: 65 yaşındaki adam eşini boğarak öldürdü
Konya'da dehşet: 65 yaşındaki adam eşini boğarak öldürdü
23:10
İstanbulsporlu Mendy, maç sonunda kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İstanbulsporlu Mendy, maç sonunda kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
23:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’a indi BM Genel Kurulu öncesi kritik temaslar başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'a indi! BM Genel Kurulu öncesi kritik temaslar başlıyor
22:41
Amedspor, Süper Lig tarihine geçti
Amedspor, Süper Lig tarihine geçti
22:21
Amedspor tribünlerinde anlamlı görüntüler
Amedspor tribünlerinde anlamlı görüntüler
22:03
Fon soruşturmasında İsviçre’deki hesaplara yapılan yüksek tutarlı transferlerin detayları ortaya çıktı
Fon soruşturmasında İsviçre'deki hesaplara yapılan yüksek tutarlı transferlerin detayları ortaya çıktı
22:01
Beşiktaş, Diyarbakır’da kayıp Süper Lig’in yeni lideri Amedspor
Beşiktaş, Diyarbakır'da kayıp! Süper Lig'in yeni lideri Amedspor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 00:53:02. #.0.3#
SON DAKİKA: Amed Sportif, Beşiktaş'ı 3-2 yendi; Italiano hakemin başrolde olmadığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement