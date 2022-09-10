Amed Sportif Faaliyetler: 1-0 - Son Dakika
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Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

10.09.2022 22:17
Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

STAT: Şanlıurfa GAP HAKEMLER: Abdullah Volkan, Fatih Karatağ, Mahmut GülleŞANLIURFASPOR: Aydın - İbrahim, Cumali (Dk. 55 Erkam), Kemal (Dk. 88 Mustafa Erboğa), Behlül (Dk. 64 Mehmet Kurt), Bünyamin (Dk. 64 Mehmet Kurt), Abdulsamet, Semih, Mert, Mustafa (Dk.

STAT: Şanlıurfa GAP

HAKEMLER: Abdullah Volkan, Fatih Karatağ, Mahmut GülleŞANLIURFASPOR: Aydın - İbrahim, Cumali (Dk. 55 Erkam), Kemal (Dk. 88 Mustafa Erboğa), Behlül (Dk. 64 Mehmet Kurt), Bünyamin (Dk. 64 Mehmet Kurt), Abdulsamet, Semih, Mert, Mustafa (Dk. 88 Mehmet Yiğit), BarışAMED SPORTİF FAALİYETLER: Cantuğ - Hüseyin, Anıl, Cenk, Kerem (Dk. 46 Hüseyin), Ömer, Serdar, Okan, Mehmet Alaeddinoğlu (Dk. 46 Muhammed), Oğuz (Dk. 46 Muhammed Yöndem), Mansur (Dk. 64 Emre Can)GOL: Dk. 42 Mert (Şanlıurfaspor)SARI KARTLAR: Mehmet Kurt, Barış, Semih (Şanlıurfaspor) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 3'üncü haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 mağlup etti.

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Kaynak: DHA

Şanlıurfaspor, Şanlıurfa, Aydın, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amed Sportif Faaliyetler: 1-0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amed Sportif Faaliyetler: 1-0 - Son Dakika
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