Amed Sportif Faaliyetler, Eyüpspor maçı hazırlıklarını Diyarbakır'da sürdürdü

Amed Sportif Faaliyetler, Eyüpspor maçı hazırlıklarını Diyarbakır'da sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde sürdürdü. Takım hazırlığını yarın tamamlayacak; karşılaşma 1 Kasım Pazar 13.30'da Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Eyüpspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-kırmızılı futbolcular, teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda oyuncular, daha sonra atletik koşu çalışması yaptı.
Amed Sportif Faaliyetler, Eyüpspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor karşılaşması, 1 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA
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