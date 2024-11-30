Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK\'yi 3-2 Mağlup Etti

Spor

AMED Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü'nü 3 - 2 mağlup etti. Maçın ardından Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin ile Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, karşılaşmayı değerlendirdi.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, rakibi çok iyi analiz ettiklerini belirterek, "Aslında rakibi analiz ettiğimiz gibi hücumları oldu. Golleri de öyle yedik. Açıkçası kolay olacak maçı biraz zora soktuk. Çünkü ilk yarı oyunun üstünlüğü tamamıyla bizdeydi. Bir sürü pozisyonlar bulduk, değerlendirmemiz gerekiyordu. Özellikle Fofana, Efe ve oynarsa Diallo ile savunma arkasına koşularla hızlı geçiş yapan bir takım. Özellikle bu oyuncuları kullanıyorlar geçişte. Ona rağmen bir Fofana sarktı, rakip takım adına bir Diallo sarktı, 2 tane gol yedik. Tabi ki sarkmaları normal, arada sırada olacak ama orada içeride doğru pozisyon almamız gerekiyordu. Dediğim gibi kolay maçı zor yaptık ama sonuçta 3 puan bize çok lazımdı. Özellikle öne geçtikten sonra uzun zamandır kazanamamanın vermiş olduğu bir zorluk da vardı oyuncu arkadaşlarımızda. Tabii ki biraz da skoru koruma isteği oluştu ister istemez. Biz her zaman oynamak isteyen bir takımız, oynayacağız. Ama bunu anlayışla karşılıyorum. Çünkü dediğim gibi uzun zamandır kazanamamanın vermiş olduğu bir problemden dolayı son dakikalarda biraz yaslandık. Bu da gayet normal, ama bunun üstüne koyacağız, geliştireceğiz. Mağlup de olsak, önde de olsak her zaman oynamaya çalışacağız. Biraz daha özgüvenimiz geliştiği zaman tabii biraz puanlar alırsak olacak. Biraz daha yukarılara çıkıp puanlar alırsak özellikle ilk yarıdaki oyunumuzu 90 dakikaya yayacağız ve daha iyi bir futbol oynayacağız. Son dakikalarda baskı yememiz normal. Ama oyunun genelinde oyuncu arkadaşlarımızın performanslarından çok memnunum. Ama dediğim gibi üstüne koymamız gerekiyor. Koyacağız da inşallah. Yeter ki biraz daha puan alalım. Rahat bir konum alalım, ondan sonra çok daha iyi bir futbol oynayan bir Amedspor izleyeceksiniz inşallah" dedi.

ÇAĞDAŞ ÇAVUŞ: ÇOK DOĞRU POZİSYON ALAMADIĞIMIZ NOKTADA BİR TANE GOL GEDİK

Daha sonra söz alan Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, 72 ve 76'ncı dakikalarda net pozisyonlar ile kaleciyle karşı karşıya olan pozisyonun değerlendirilmesi durumunda skorun farklı olabileceğini belirterek, "Amedspor'un sezon başı nasıl bir planlamayla lige başlayıp ve ister istemez o planlamayı da şu ana kadar ortaya çıkartamadıkları bir durum vardı. Burada maç öncesinde oyuncularımla hazırlandığımız süre içerisinde de ona göre bir plan yapmıştık. Fakat özellikle ilk devre başlarken biraz bu planı içeride çok fazla oturtamadık. ve nitekim de istemediğimiz 2 tane golü yedik. Buna rağmen 2 tane pozisyonla belki skor anlamında da içeri girdiğimizde de ilk devrede farklı bir durum olabilirdi. Ama sonuç itibarıyla ilk devreyi çok fazla istediğimiz oyun durumunda, istediğimiz oyun disiplininde ve istediğimiz oyun kurgusunda gerçekleştiremedik. Fakat ikinci devre gerçekten çok iyi reaksiyon gösteren bir oyuncu gurubum oldu. ve tamamen oyunu aslında daha farklı bir noktaya taşıyacak bir durum oluşabilirdi ki hemen devrenin başında atacağımız, bulduğumuz bir pozisyonu gole çevirsek daha farklı noktaya gidebilecekken, çok çabuk ve eksildiğimiz, ondan sonra çok doğru pozisyon alamadığımız noktada bir tane gol gedik. ve buna rağmen tekrardan skor 3-1'e geldikten sonra tekrardan çok iyi bir reaksiyon gösterdi. 3-2'yi yakalayıp pozisyonlar da yakaladık ki, 72 ve 76'da yakaladığımız çok net pozisyonlar ve kaleciyle karşı karşıya olan pozisyonu değerlendirmiş olsak belki de skor beraberlik sonu bizim galibiyetimize de dönebilecekti. Fakat bunları sonuçlandıramadık ve maçı bu şekilde tamamladık. Haftalardır çok pozisyona girip değerlendirememek ve bu tür basit golleri yemek ister istemez oyunu farklı duruma götürüyor. Bu ligde bu kadar basit gol yerseniz maçı ne kadar gol attığınız bir durum olursa da lehinize bazen çeviremiyorsunuz. Bundan sonraki süreçte bunu lehimize çevirmeye çalışacağız" diye konuştu.