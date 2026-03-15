Amed Sportif Faaliyetler Şampiyonluğa Yürüyor
Amed Sportif Faaliyetler Şampiyonluğa Yürüyor

15.03.2026 23:31
Mesut Bakkal, Amed'in Manisa FK'yı 2-0 yendiği maç sonrası şampiyonluk iddialarını güçlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Manisa FK'yi 2-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Mesut Bakkal, "Bugün oynanan oyunu sezon sonuna kadar devam ettirdiğimiz taktirde bu takım çok rahatlıkla şampiyon olacaktır." dedi.

Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının karşılaşmanın başından itibaren kazanmak için büyük bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi.

Takımın coşkulu ve tempolu bir oyun sergilediğini ifade eden Bakkal, şunları kaydetti:

"Bu beni inanılmaz derecede mutlu etti. Daha önce golü bulmuş olsaydık daha farklı bir skor ve daha farklı bir atmosfer ortaya çıkabilirdi ama böyle maçlarda önemli olan kazanmaktır. Tüm oyuncularımı kutluyorum, bir aile ortamı yarattığımızı düşünüyorum. Bu aile ortamında oynayan ve oynamayanların takıma pozitif etkisi inanılmaz derecede yüksek. Böyle olunca da güzel bir oyunla, güzel bir atmosfer ortaya çıkıyor. Onun için iç sahada kazanmamız gereken bir maç kazandık, mutluyuz. Bugün oynanan oyunu sezon sonuna kadar devam ettirdiğimiz taktirde bu takım çok rahatlıkla şampiyon olacaktır. Bu camia buna layık, inşallah hep beraber bir üst lige çıkacağımıza inanıyorum."

Manisa FK cephesi

Manisa FK Teknik Sorumlusu Ahmet Pektaş ise Diyarbakır'da iyi bir şekilde karşılandıklarını dile getirdi.

Rakiplerini iyi analiz ettiklerini ifade eden Pektaş, şunları söyledi:

"Dersimize de aslında iyi çalışmıştık, 75'inci dakikaya kadar da bunu gösterdik. Top birazcık daha Amed Sportif Faaliyetler'in hakimiyetinde kalmış gibi gözüktü ama bu tamamen bizim istediğimiz bir şeydi. Biz topun kontrolünden çok oyunu kontrol etmeye çalıştık. Topun bizde olduğu anları belki biraz daha doğru oynayabilseydik daha etkili olabilirdik. Ama burada 75. dakikada gelen bir kırmızı kart var. Bence kırmızı kart kararı tamamen doğru. 10 kişi kalınca böyle zor bir deplasmanda mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Oyunun içinde kalmaya çalışacağız, sürekli oyunu konuşmaya çalışacağız ama işin doğrusu hakem performansından da çok memnun değiliz."

Kaynak: AA

İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı

22:39
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın’a serum bağlandı
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın'a serum bağlandı
22:13
İsrail, Lübnan’a fosfor bombası attı
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı
22:00
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
21:53
Beşiktaş, 10 kişi kalan rakibi karşısında sürprize izin vermedi
Beşiktaş, 10 kişi kalan rakibi karşısında sürprize izin vermedi
21:38
Katy Perry, klip çekiminde alevler içinde kaldı
Katy Perry, klip çekiminde alevler içinde kaldı
21:06
İsrail’in F-35I uçakları İran’a doğru yola çıktı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı
