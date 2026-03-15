Amed Sportif Faaliyetler Şampiyonluğa Yürüyor

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Manisa FK'yi 2-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Mesut Bakkal, "Bugün oynanan oyunu sezon sonuna kadar devam ettirdiğimiz taktirde bu takım çok rahatlıkla şampiyon olacaktır." dedi.

Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının karşılaşmanın başından itibaren kazanmak için büyük bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi.

Takımın coşkulu ve tempolu bir oyun sergilediğini ifade eden Bakkal, şunları kaydetti:

"Bu beni inanılmaz derecede mutlu etti. Daha önce golü bulmuş olsaydık daha farklı bir skor ve daha farklı bir atmosfer ortaya çıkabilirdi ama böyle maçlarda önemli olan kazanmaktır. Tüm oyuncularımı kutluyorum, bir aile ortamı yarattığımızı düşünüyorum. Bu aile ortamında oynayan ve oynamayanların takıma pozitif etkisi inanılmaz derecede yüksek. Böyle olunca da güzel bir oyunla, güzel bir atmosfer ortaya çıkıyor. Onun için iç sahada kazanmamız gereken bir maç kazandık, mutluyuz. Bugün oynanan oyunu sezon sonuna kadar devam ettirdiğimiz taktirde bu takım çok rahatlıkla şampiyon olacaktır. Bu camia buna layık, inşallah hep beraber bir üst lige çıkacağımıza inanıyorum."

Manisa FK cephesi

Manisa FK Teknik Sorumlusu Ahmet Pektaş ise Diyarbakır'da iyi bir şekilde karşılandıklarını dile getirdi.

Rakiplerini iyi analiz ettiklerini ifade eden Pektaş, şunları söyledi:

"Dersimize de aslında iyi çalışmıştık, 75'inci dakikaya kadar da bunu gösterdik. Top birazcık daha Amed Sportif Faaliyetler'in hakimiyetinde kalmış gibi gözüktü ama bu tamamen bizim istediğimiz bir şeydi. Biz topun kontrolünden çok oyunu kontrol etmeye çalıştık. Topun bizde olduğu anları belki biraz daha doğru oynayabilseydik daha etkili olabilirdik. Ama burada 75. dakikada gelen bir kırmızı kart var. Bence kırmızı kart kararı tamamen doğru. 10 kişi kalınca böyle zor bir deplasmanda mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Oyunun içinde kalmaya çalışacağız, sürekli oyunu konuşmaya çalışacağız ama işin doğrusu hakem performansından da çok memnun değiliz."