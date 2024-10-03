Amed Sportif Maç Yeri Değiştirdi

Spor

Trendyol 1. Lig takımı Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor ile hafta sonunda oynayacağı maç yerine ilişkin açıklamada bulundu.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden yapılan açıklamada, Amed Sportif Faaliyetler'in sahasının bakımda olması nedeniyle İstanbul Esenler Erokspor maçını taraftarlarının rahat gelebilmesi için Diyarbakır'a en yakın olan Şanlıurfa Stadında oynamak için yoğun çaba gösterdikleri belirtildi.

Açıklamada, "Bir haftadır Şanlıurfa başta olmak üzere İstanbul ve İzmir'de oynama talepleri yoğun çabalara rağmen sonuçsuz kaldı. Son olarak Antalya'da yaptığımız görüşmelerden olumlu sonuç aldık. Maçın 6 Ekim'de Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynama kararı alındı. Antalya'da oynayacağımız maça bütün taraftarlarımızı davet ediyoruz. Şampiyonluk yolunda taraftarlarımızla omuz omuza, gönül gönüle olmak istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.