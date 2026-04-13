Amed Sportif ve Ümraniyespor Beraberliği - Son Dakika
13.04.2026 22:39
Amed Sportif Faaliyetler, Eminevim Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı ve 72 puana yükseldi.

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Kürşathan Akın, Furkan Ulu, Levent Balcı

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Syrota, Celal Hanalp, Cem Üstündağ (Dk. 59 Traore), Sinan Kurt, Hasani (Dk.74 Çekdar Orhan), Moreno (Dk. 74 Dimitrov), Dia Saba (Dk.60 Afena-Gyan), Diagne

EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR: Cihan Tapoloğlu, Ali Turap Bülbül (Dk.67 Oğuz Yıldırım), Mustafa Eser, Yusuf Kocatürk, Emre Kaplan, Engjell Hoti (Dk.59 Kubilay Aktaş), Jurgen Bardhi, Yusuf Deniz Şaş (Dk.77 Orhan Uğur), Adeola Kosoko (Dk. 67 Soukou), Benny, Batuhan Çelik (Dk. 77 Barış Ekinciler)

GOLLER: Dk. 27 Mehmet Yeşil, Dk. 90+3 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler) Dk.22 Batuhan Çelik, Dk.69 Jurgen Bardhi (Eminevim Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Dk. 52 (Amed Sportif Faaliyetler) Dk. 55 Hoti, Dk. 62 Ali Turap Bülbül, Dk. 86 Oğuz Yıldırım (Eminevim Ümraniyespor)

1'inci Lig'in 35'inci haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde ağırladığı Eminevim Ümraniyespor'la 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla 72 puana yükselen Amed Sportif Faaliyetler, ikinci sıradaki yerini korudu.

Advertisement
