Amedspor\'a bir kötü haber daha

TFF 1. Lig'de lider durumda bulunan Amedspor'a Sivasspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi kötü haber geldi.
Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Amedspor taraftarlarının tepkisini çeken karar duyuruldu. Sivas İl Güvenlik Kurulu, Sivasspor maçı öncesinde Amedspor'a deplasman yasağı getirdi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabakaya Amedspor taraftarlarının alınmayacağı açıklandı.
Kurulun yaptığı açıklamada, kamu düzeninin korunması ve olası gerginliklerin önüne geçilmesi amacıyla misafir takım taraftarlarına tribün yasağı getirildiği belirtildi. Karar uyarınca, Amedspor forması, atkısı veya flamasıyla stadyum çevresine gelen taraftarların bölgeye girişine izin verilmeyecek.
Amedspor'un geçen hafta Erzurum'da oynadığı Erzurum FK maçı da taraftarlarına aynı gerekçelerle yasaklanmıştı.
TFF 1. Lig 22. hafta maçında Sivasspor ile Amedspor, 25 Ocak Pazar günü saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.
