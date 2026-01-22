Amedspor'a bir kötü haber daha - Son Dakika
Amedspor'a bir kötü haber daha

22.01.2026 18:38
TFF 1. Lig'de lider durumda bulunan Amedspor'a kötü haber geldi. Sivas İl Güvenlik Kurulu, Sivasspor-Amedsppor maçı öncesinde konuk ekibe deplasman yasağı getirdi. Amedspor, Erzurum FK maçında da aynı gerekçeyle taraftarlarından mahrum kalmıştı.

TFF 1. Lig'de lider durumda bulunan Amedspor'a Sivasspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi kötü haber geldi.

AMEDSPOR'A DEPLASMAN YASAĞI

Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Amedspor taraftarlarının tepkisini çeken karar duyuruldu. Sivas İl Güvenlik Kurulu, Sivasspor maçı öncesinde Amedspor'a deplasman yasağı getirdi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabakaya Amedspor taraftarlarının alınmayacağı açıklandı.

YASAĞIN GEREKÇESİ GÜVENLİK

Kurulun yaptığı açıklamada, kamu düzeninin korunması ve olası gerginliklerin önüne geçilmesi amacıyla misafir takım taraftarlarına tribün yasağı getirildiği belirtildi. Karar uyarınca, Amedspor forması, atkısı veya flamasıyla stadyum çevresine gelen taraftarların bölgeye girişine izin verilmeyecek.

ERZURUM FK MAÇINA DA TARAFTARLAR ALINMAMIŞTI

Amedspor'un geçen hafta Erzurum'da oynadığı Erzurum FK maçı da taraftarlarına aynı gerekçelerle yasaklanmıştı.

MAÇ NE ZAMAN?

TFF 1. Lig 22. hafta maçında Sivasspor ile Amedspor, 25 Ocak Pazar günü saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.

    Yorumlar (3)

  • Furkan Zeren Furkan Zeren:
    bu haksızlık 8 16 Yanıtla
  • 444R444 444R444:
    demek ki takımın taraftarları sıkıntı çıkartıyor her maçta olay çıkartıyor o yüzden rakipler taraftarı almıyor haksız da sayılmazlar 8 7 Yanıtla
  • brskili brskili:
    sorsan diyecekler size hangi haklar verilmiyor. sizin neyiniz eksik de şikayetçisiniz 7 0 Yanıtla
