Amedspor'dan Manisa FK'ya 2-0 Zafer
Amedspor'dan Manisa FK'ya 2-0 Zafer

15.03.2026 23:14
Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK'yı 2-0 yenerek şampiyonluk hedefini sürdürdü. Teknik direktörler yorumlarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler- Manisa FK maçının ardından teknik direktörler açıklamalar yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Bugün ben şampiyon olduğumuz sezonun oyununu gördüm. Maçın başından itibaren isteyen bir Amedspor takımı vardı. Bu beni mutlu etti. Galibiyet daha önce golü bulsaydık daha farklı atmosfer olabilirdi. Böyle maçlarda önemli olan kazanmak. Bir aile ortamın oluşturduğumuzu düşünüyorum. Kazanmamız gereken maçı kazandık. Hedefim belirlemiştim. 67 demiştik, inşallah onu gerçekleştiririz. Hatay'a da hazırlanacağız, büyük bir avantaj yakaladık. Bugün oynanan oyun oyuncuların karakterini uygularsak sene sonu şampiyon olacağız. Bu takım yapabilecek güçte camiye layık. İnşallah hep beraber bir üste lige çıkacağız. İyi yoldayız. Biraz sakin olmak lazım. Taraftara teşekkür ederim" dedi.

Ahmet Pektaş: "Hakem performansından da memnun değiliz"

Manisa FK Teknik Direktörü Ahmet Pektaş ise, "Diyarbakır'a geldiğimizden itibaren misafirperver ve hoşgörülü bir şekilde hazırlandık. Maç içinde bir iki kez tatsızlık oldu ama çok da önemli değil bunlar maçın içinde olan şeyler. Maça gelecek olursak Amedspor'u iyi analiz etmiştik, dersimize de iyi çalışmıştık. 75. dakikaya kadar bunu gösterdik. Oyunu kontrol etmeye çalıştık. Bence kırmızı kart kararı tamamen doğru, 10 kişi kalınca Amedspor gibi deplasmanda mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Oyunun içinde kalmaya çalışacağız, sürekli oyunu konuşmaya çalışacağız ama hakem performansından da memnun değiliz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

