Amedspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'nın peşinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amedspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'nın peşinde

Amedspor, Fenerbahçe ve Galatasaray\'ın eski yıldızı Bruma\'nın peşinde
20.06.2026 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor, bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Bruma'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Süper Lig'de ses getirecek bir kadro kurmayı hedefleyen Amedspor, gözünü Türkiye'de daha önce hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'da oynayan Portekizli yıldız Bruma'ya dikti.

RESMİ TEMASLAR BAŞLADI

Şu anda Portekiz devi Benfica’nın kadrosunda yer alan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu için Amedspor yönetiminin resmi olarak nabız yokladığı ve transferin mali şartlarını araştırmaya başladığı belirtildi. 

BONSERVİSİ 6.5 MİLYON EURO

Yeni sezona eksiksiz ve güçlü bir kondisyonla girmek isteyen Bruma, Yeşil Burun Adaları'nda özel bir çalışma programı uygulayarak hazır olduğunu sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Portekiz ekibi Benfica'nın ise oyuncuyla yolları ayırmaya sıcak baktığı ancak kapıyı 6.5 milyon Euro’luk bir bonservis bedeliyle açtığı belirtildi.

TÜRKİYE KARİYERİ

Futbolseverlerin yakından tanıdığı Bruma, Türkiye kariyerine 2013 yılında Sporting'den Galatasaray'a transfer olarak başlamış ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Türkiye'de Gaziantepspor forması da giyen Portekizli kanat oyuncusu; Real Sociedad, Leipzig, PSV Eindhoven ve Olympiakos maceralarının ardından 2022'de bu kez Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Sarı-lacivertli ekipte beklenen patlamayı yapamadıktan sonra ülkesine dönerek Braga forması giyen yetenekli oyuncu, orada geçirdiği başarılı 3 sezonun ardından son olarak Benfica'ya transfer olmuştu. 

Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Bruma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amedspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'nın peşinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray ’evet’ demesini bekliyor Galatasaray 'evet' demesini bekliyor!
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
Erzurumspor’dan Dünya Kupası’na damga vuran Reyna için hamle Erzurumspor'dan Dünya Kupası'na damga vuran Reyna için hamle
“Mutlak butlan“ kararından haberi var mıydı Kılıçdaroğlu’ndan net yanıt "Mutlak butlan" kararından haberi var mıydı? Kılıçdaroğlu'ndan net yanıt
İran harekete geçti FIFA’ya şikayette bulunacaklar İran harekete geçti! FIFA'ya şikayette bulunacaklar
İmamoğlu’nun “Kayyum“ sözlerine Kılıçdaroğlu’ndan cevap İmamoğlu'nun "Kayyum" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap

19:24
Montella için ülkesinden flaş iddia: ’’Felaket’’ denilerek duyuruldu
Montella için ülkesinden flaş iddia: ''Felaket'' denilerek duyuruldu
19:22
“Pişman değilim“ diyen Kılıçdaroğlu’ndan tepkiler sonrası yeni ’Demirtaş’ açıklaması: Hakkını sonuna kadar arayacağım
"Pişman değilim" diyen Kılıçdaroğlu'ndan tepkiler sonrası yeni 'Demirtaş' açıklaması: Hakkını sonuna kadar arayacağım
18:42
Paraguay basınından Türkiye için kızdıran yorum: Sözde güçlü takım
Paraguay basınından Türkiye için kızdıran yorum: Sözde güçlü takım
18:07
Bir kızını öldürdü, eşi ve diğer kızını ağır yaraladı
Bir kızını öldürdü, eşi ve diğer kızını ağır yaraladı
17:58
Seferihisar rüşvet soruşturmasında Veli Ağbaba’nın danışmanı Özlem Akyılmaz’ın savunması ortaya çıktı
Seferihisar rüşvet soruşturmasında Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'ın savunması ortaya çıktı
16:21
İran “Hürmüz Boğazı’nı kapattık“ dedi, ABD görüşme için tarih verdi
İran "Hürmüz Boğazı'nı kapattık" dedi, ABD görüşme için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 19:50:28. #7.12#
SON DAKİKA: Amedspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'nın peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.